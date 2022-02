Disney+ augmenterait ses prix, Minecraft entraîne des ados en prison, c’est le récap

Après la hausse de février 2021, Disney+ envisage déjà d’augmenter de nouveau le prix de son abonnement, de façon à pouvoir produire de nouveaux contenus pour sa plateforme. En Russie, trois adolescents se retrouvent en prison pour avoir planifié une attaque contre la version virtuelle d’un bâtiment fédéral.

La crise n’épargne visiblement pas les plateformes de streaming, à en croire les déclarations de Bob Chapek, PDG de Disney+, concernant une nouvelle hausse du prix de l’abonnement. S’il justifie cette dernière par la production de nouveaux contenus, ces 3 adolescents russes condamnés à 4 ans de prison peinent à faire comprendre à leur gouvernement que le bâtiment qu’il comptait attaquer n’est que sa version dans Minecraft. Pendant ce temps, le Honor Magic 4 explose le Galaxy S22 Ultra dans un nouveau benchmark.

Disney+ pourrait de nouveau faire flamber les prix

Moins d’un an après la dernière hausse des prix, Disney+ envisage de nouveau de réévaluer ses tarifs. Bob Chapek, PDG de la plateforme, souhaite tout de même se montrer rassurant : si augmentation il y a, elle n’aura pas lieu avant octobre 2022. Néanmoins, cette dernière permettrait au service d’acquérir les droits de diffusions et de produire toujours plus séries et de films. Selon ses propres termes : « Tout est question de contenu, de contenu et encore de contenu »

3 adolescents finissent en prison à cause de Minecraft

Gare à vos projets créatifs sur Minecraft, car ils pourraient vous mener droit en prison sans passer par la case départ. Du moins si vous habitez en Russie, pays qui ne rigole pas du tout avec le jeu. Nikita Uvarov, Denis Mikhailenko et Bogdan Andreyev, trois adolescents d’une quinzaine d’années ont été arrêtés et condamnés à 4 ans de prison pour avoir planifié une attaque contre la version virtuelle du bâtiment de la FSB, l’agence de sécurité russe. Les policiers déclarent avoir également trouvé des vidéos des trois amis en train de confectionner du matériel explosif.

Un benchmark place le Honor Magic 4 devant le Galaxy S22 Ultra

L’heure de gloire du Galaxy S22 Ultra aura été de courte durée. 2 jours seulement après sa présentation officielle, le Honor Magic 4 obtient un score de 3901 points sur plusieurs, soit une jolie avance sur le dernier flagship de Samsung, qui n’affiche quant à lui que 3303 points. Le constructeur chinois devrait dévoiler son nouveau smartphone d’ici la fin du mois.

