Discord : vous avez du mal à suivre les conversations ? L’IA pourrait venir à votre secours

Le logiciel de messagerie Discord dévoile ce sur quoi il travaille. Parmi les nouveautés envisagées, une fonction basée sur l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à suivre les conversations.

Déjà 10 ans. Depuis sa sortie en 2015, le logiciel de messagerie Discord a su s'imposer comme la référence pour de très nombreuses personnes. Il a évolué avec son temps en gagnant des fonctionnalités indispensables à ce genre de services, comme la possibilité d'ignorer un utilisateur un peu trop pénible. Tout le monde ou presque a son serveur sur Discord aujourd'hui : les joueurs anonymes, les marques, les personnalités, les Youtubeurs… À tel point qu'il est parfois difficile de prendre le train en marche.

Par essence, Discord est une messagerie instantanée. Les discussions s'enchaînent à un rythme effréné et il n'est pas rare d'en quitter une le soir pour y revenir le lendemain avec des dizaines, voir des centaines de messages non lus. Peter Sellis, vice-président directeur des produits chez Discord, en est bien conscient et explique à nos confrères de The Verge comment il compte s'attaquer à ce problème de plus en plus courant à mesure que Discord gagne en puissance.

Discord réfléchit à utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à mieux suivre les conversations

Inutile de réinventer l'eau chaude, l'idée la plus probable est l'intégration de l'intelligence artificielle. “Les grands modèles de langage et leur capacité à résumer les conversations offrent aujourd'hui une opportunité incroyable“, rappelle Peter Sullis. À l'instar de certains sites d'actualité qui proposent un résumé IA de leur article ou même les aperçus IA de Google dans son moteur de recherche, le but serait d'obtenir “quelque chose qui pourrait être plus partageable“.

En parallèle, Discord envisage de mettre en place des fonctionnalités “plus propices au partage structuré des connaissances, comme les forums […]”. On ignore quelle forme elles prendront. Ce qui est sûr, c'est que ces éventuelles options ne verront pas le jour tout de suite. Peter Sullis veut prendre son temps, il n'a “pas encore trouvé de solution qui [lui convient]”. Si vous avez des idées, venez les partager sur le Discord de Phonandroid.