DirectX 12 : Microsoft va porter sa technologie graphique sur Linux !

Microsoft explique sur son blog qu’il va porter une version de DirectX 12 sur Linux. Le changement doit permettre la prise en charge de l’accélération graphique pour les applications du sous-système Linux de Windows 10. Cela devrait également déboucher sur l’arrivée de plus de jeux vidéo compatibles Linux.

Quel est le rôle exact de DirectX ? Le composant système de Windows 10 et des Xbox est en fait une collection de bibliothèques indispensables au fonctionnement des moteurs de rendu des jeux. Depuis DirectX 12, Microsoft autorise les développeurs à avoir un accès de plus bas niveau possible au GPU pour offrir des performances encore meilleures et une consommation réduite.

Or, vous n’êtes pas sans savoir non plus que Windows 10 peut lancer un environnement Linux au travers du sous-système WSL 2. Le problème c’est que cet environnement était jusqu’ici limité en fonctionnalités, et ne permet pas facilement de lancer des applications graphiques. Tout du moins il ne permet pas de bénéficier d’accélération graphique matérielle via le GPU.

C’est pourquoi Microsoft annonce sur son blog être en train d’adapter l’API de DirectX 12 à Linux. Et les implications de cela vont plus loin que l’environnement WSL. D’abord parceque Microsoft parie sur un portage complet, sans aucune limitation. Les éditeurs de jeux tels que Valve (Steam) commis à porter son catalogue de jeux vidéos sur Linux seront ravis, puisque les jeux pourront directement s’interfacer avec DirectX 12, y compris sous Linux, sans trop modifier le code.

Là où pour l’instant ils doivent utiliser des solutions tierces imparfaites comme par exemple le projet DXVK qui permet d’interfacer les appels Direct X vers son équivalent multiplateformes Vulkan. Microsoft a déjà mis en ligne un repo GitHub pour ce projet, et il est déjà possible de le télécharger ici, malgré un état d’avancement encore très précoce.

Source : Microsoft