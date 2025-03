Les différents types d’adresses IP et ce qu’ils peuvent révéler sur vous

Tous les appareils sur un réseau et notamment sur Internet disposent d’une adresse IP. Celle-ci leur permet de communiquer entre eux, aussi bien en local que sur Internet. Chaque IP publique sert à identifier un appareil de manière unique, ce qui le rend traçable.

Composé d’une suite de chiffres ou d’une suite de chiffres et de lettres selon sa version, l’IP (Internet Protocol) est une adresse attribuée à chaque appareil sur un réseau. Elle sert ainsi d’identifiant et permet de faciliter la communication entre ces différents appareils.

Les adresses IP peuvent être classifiées selon différentes catégories. Elles se distinguent notamment par leur version (IPv4 et IPv6), leur portée (privée ou publique) ou encore par leur mode d’attribution (IP statique, IP dynamique).

Quelles sont les différences entre IPv4 et IPv6 ?

L’iPv4 et l’IPv6 sont les deux versions actuelles du protocole Internet. Plus récente, la seconde a pour but de remplacer la première qui est arrivée à saturation. Pour le moment, les deux cohabitent relativement bien.

IPv4 : l’IPv4 est un ensemble d’adresses représentées par quatre blocs de nombres décimaux (0 à 255), séparés par des points. Ex : 192.168.1.1 et 203.0.115.78. Les machines n’interprètent que l’encodage binaire de l’IPv4 qui a une longueur de 32 bits. Théoriquement, il existe un peu moins de 4,3 milliards de combinaisons possibles et donc d’adresses IPv4 disponibles.

IPv6 : c’est la version la plus récente du protocole Internet. L’IPv6 a été introduit pour pallier à l’épuisement des adresses IPv4. Il se présente dans un format de 8 blocs de chiffres hexadécimaux séparés par deux points. Ex : 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

Le nombre d’IPv6 disponibles est quasiment infini : 3,4*10^38 combinaisons possibles. C’est bien plus qu’il n’en faut pour couvrir nos besoins à l’avenir.

Les adresses IPv4 et IPv6 ne sont pas compatibles. En d’autres termes, un appareil ou un serveur disposant uniquement d’une adresse IPv4 ne peut pas communiquer directement avec d’autres appareils en IPv6 et vice versa.

Pour l’heure les deux versions du protocole IP cohabitent grâce à des mécanismes de transition. À terme, l’IPv6 va totalement remplacer l’iPv4.

Adresses IP privées ou publiques

Les adresses IP privées sont utilisées uniquement dans un réseau local (réseau domestique ou réseau d’entreprise). Elles servent à la communication entre les différents équipements du réseau (ordinateurs, imprimantes, smartphones, etc.) sans avoir besoin de recourir à Internet.

Certaines plages d’IP sont réservées uniquement aux réseaux privés par convention : 10.0.0.0 à 10.255.255.255, 172.16.0.0 à 172.31.255.255 et 192.168.0.0 à 192.168.255.255 pour la norme IPv4 et la plage fd00::/8 pour l’IPv6.

Les adresses IP publiques servent au routage et à l’identification des appareils sur Internet. Chaque IP publique est unique sur le web, mais les différents appareils d’un réseau local peuvent partager la même adresse publique en IPv4 en raison de la disponibilité restreinte des adresses.

Adresses IP statiques et dynamiques

La plupart des FAI attribuent des adresses IP dynamiques à leurs clients. En d’autres termes, votre adresse peut changer à chaque fois que vous redémarrez votre box / routeur ou périodiquement lors d’une reconnexion au réseau par exemple.

Les adresses IP statiques quant à elles sont fixes et ne changent pas. La plupart des FAI permettent à leurs clients de configurer une adresse IP statique, mais cela dépend des contrats. Généralement, il faut accepter un coût supplémentaire.

Utiliser une adresse IP fixe a ses avantages, mais cela n’est pas sans risque. Vous vous exposez notamment à un risque accru de piratage ciblé (attaque DDoS, attaques par force brute, tentatives d’intrusion, etc.) ou encore à une plus grande traçabilité sur Internet, puisque votre adresse unique est liée à une seule identité. Vous pouvez toutefois contourner ces risques en utilisant un VPN.

Utiliser un VPN pour plus de confidentialité

Ce que votre IP peut révéler sur vous

Avec une adresse IP statique, vous vous rendez facilement identifiable et êtes plus exposé aux problèmes de confidentialité. Toutefois, même une adresse IP dynamique peut en dire long sur vous et sur vos activités en ligne.

En effet, à un instant donné, votre FAI sait exactement qui utilise quelle adresse IP dynamique. En cas d’activités illégales, un juge pourrait forcer votre FAI à rendre disponibles vos données d’activités en ligne.

Avec votre adresse IP, il est possible d’avoir différents types d’informations. Elle peut notamment dévoiler votre localisation géographique approximative, voire votre adresse exacte en associant votre IP à votre identité (FAI), vos activités en ligne (sites web visités, recherches, historique de connexions…), etc.

C’est ce qui pousse de plus en plus d’internautes à utiliser un VPN. Ce type de service vous permet de changer d’adresse IP (et de localisation), ce qui vous rend difficilement traçable. Les VPN chiffrent également votre trafic, empêchant votre FAI et d’autres tiers de savoir ce que vous faites.