Diablo 4 : il faudra payer pour avoir le guerrier le plus stylé

Les développeurs de Diablo 4 ont détaillé l’expérience qui attendent les aventuriers après la fin du jeu. Blizzard espère le tenir sur plusieurs années et s’inspire pour ça des titres à succès comme Fortnite ou Warzone avec un système de Battle Pass. Le studio promet cependant que tout ce qui pourra être acheté ne sera que cosmétique.

Il reste moins d’un mois avant la sortie de Diablo 4 et les fans sont dans les starting-blocks. Le gros enjeu de ce nouveau volet est le « endgame », ce qu’il se passe une fois la quête principale terminée. Blizzard compte en effet tenir les joueurs sur plusieurs années et détaille aujourd’hui comment il compte s’y prendre.

Quelques éléments ont déjà été donnés sur ce fameux « endgame » il y a quelques semaines, mais le studio donne plus de détails dans un stream. Pour espérer garder les aventuriers dans Sanctuaire, il s’inspire de formules qui marchent, comme celles de Fortnite, Warzone ou encore Destiny 2 avec des Battle Pass.

Diablo 4 va proposer un système de Battle Pass

Diablo 4, comme l’épisode précédent avant lui, disposera d’un système de saisons. Chacune d’entre elle durera trois mois et apportera des « nouveaux concepts et de nouvelles idées » dans le jeu. On peut s’attendre à des quêtes inédites, des donjons exclusifs, des défis relevés ou encore des récompenses à débloquer. La première saison arrivera dans le courant du mois de juillet.

Ces saisons tourneront autour d’un Battle Pass. Celui-ci sera composé de 27 niveaux gratuits et de 63 niveaux premiums. En ne mettant pas la main au portefeuille, il sera possible de débloquer des petites récompenses sympathiques en récoltant des « faveurs ». Un système Premium sera mis en place pour 10 euros, donnant accès aux niveaux inaccessibles autrement. L’utilsateur peut faire le choix d’acheter le Battle Pass « accéléré » pour 25 euros qui débloque directement les 20 premiers niveaux de ce pass. Blizzard a également abordé le sujet de la boutique. Seuls des atours cosmétiques y seront vendus, à l’image de ce qui se fait dans World of Warcraft. Certains sets seront donc exclusifs à ceux qui auront sorti leur carte bleue.

Pour rappel, Diablo 4 sortira le 6 juin prochain sur PC et consoles (sauf Switch). Les joueurs l’ayant précommandé pourront en profiter dès le 2 juin.