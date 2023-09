JLab dévoile des écouteurs intra-auriculaires très particuliers, voici pourquoi

Les écouteurs intra-auriculaires sont de véritables bijoux technologiques. Les progrès de la miniaturisation les rendent toujours plus performants et discrets. Cela dit, pour certains utilisateurs, ces accessoires sont toujours trop volumineux. C’est spécifiquement pour eux que la compagnie JLab a créé les JBuds Mini, les plus petites in-ears du monde.

Si vous avez une petite conque, ou en d’autres termes, si Dame Nature vous a doté de petites oreilles, vous avez sans doute déjà fait une croix sur la plupart des écouteurs intra-auriculaires. Ces accessoires audio sont le plus souvent trop volumineux et ne restent pas en place dans votre oreille.

Bien qu'il y ait désormais pléthore de très bons ‘écouteurs sans fil sur le marché, et que de nombreuses marques proposent un assortiment d’embouts permettant de les adapter à la plupart des conduits auditifs, pour certains clients, il n’y a rien à faire, c’est la dimension de l’écouteur lui-même qu’il faudrait diminuer. C’est spécifiquement à ces lésés du pavillon que s’adressent les JBuds Mini de JLab.

Les JBuds Mini sont les écouteurs Bluetooth les plus petits au monde

Les Jbuds Mini possèdent toutes les caractéristiques qu’un écouteur intra-auriculaire Bluetooth 5.3 moderne se doit de posséder. Microphones avec réduction du bruit, Bluetooth Multipoint pour une transition sans accroc entre deux appareils, commandes tactiles, certification IP 55 : rien ne manque. Ce sont, selon JLab, les plus petits écouteurs sans-fil au monde. On ne saurait les contredire, tant leur poids et leurs dimensions sont lilliputiens. Elles pèsent 3,3 g chacune, et l’étui mesure 5,3 x 3,5 × 2,4 cm pour un poids de 18,5 g, ce qui en fait l’un des plus petits boîtiers au monde.

L’autonomie annoncée est d’une vingtaine d’heures, et cerise sur le gâteau, les Jbuds Mini sont très abordables. On les trouve pour 40 € sur le site de la marque, qui les propose en quatre teintes différentes : noir, vert d’eau, vert menthe, rose magenta et gris sauge. Les JBuds Mini sont d’ores et déjà commercialisés sur le site de JLab.