Deux panneaux solaires et deux roues, voilà comment on peut résumer ce nouveau vélo-cargo électrique

Les vélo-cargo électriques ont l'avantage de proposer une grande capacité de stockage, mais parfois au détriment de l'autonomie. Avec Lightfoot, la startup Otherlab a trouvé une alternative plutôt originale. Pour cause, ce vélo-cargo se présente carrément comme des panneaux solaires sur roues !

Les vélo-cargo électriques font partie d'une catégorie un peu ingrate, qui se greffe entre les deux roues électriques classiques et les modèles utilitaires plus imposants dédiés au transport de marchandises. Aujourd'hui, les propositions sur le marché ne se bousculent pas forcément au portillon, mais avec Lightfoot, la startup OtherLab pourrait bien séduire les consommateurs à la recherche d'une solution de mobilité urbaine propre et originale.

En effet, ce nouveau vélo-cargo électrique adopte l'énergie solaire d'une manière assez radicale : son cadre se compose en réalité de deux panneaux solaires de 120W de puissance ! Selon ses concepteurs, on peut parfaitement se reposer uniquement sur le soleil pour alimenter Lighfoot, à condition de ne pas dépasser les 30 km par jour.

A lire également : Ce vélo électrique est fabriqué avec un matériau insolite, devinez lequel

Des panneaux solaires, des roues et hop, ça fait Lighfoot

D'après les chiffres de Otherlab, l'énergie solaire permet de charger la batterie de 1,1 kWh (48V) du deux-roues entre 7 à 8 % par heure. Avant de crier au scandale, rassurez-vous, Lightfoot embarque un chargeur de 600W pour se brancher sur le réseau électrique de votre choix. Sur une prise murale 110V, la startup affirme qu'il faut compter environ 90 minutes pour atteindre les 80 % d'autonomie.

Concernant le rayon d'action d'ailleurs, une charge complète permet de parcourir environ une soixantaine de kilomètres. Mais comme dit plus haut, les panneaux solaires étendent un peu cette autonomie jusqu'à 30 km par jour. Dans les meilleures conditions, on peut donc atteindre les 90 km d'autonomie au total.

Qui des performances ? Selon Otherlab, Lightfoot est équipé de deux moteurs électriques puissants de 750 W. De quoi promettre des accélérations nettes et immédiates. Mais attention, ne comptez pas atteindre des vitesses folles. En effet, les fabricants ont décidé de limiter la vitesse maximale à 32 km/h. De cette manière, le vélo pourra emprunter en toute légalité les pistes cyclables. Pour rappel en France, la vitesse est limitée à 30 km/h sur la majorité des pistes cyclables en zones urbaines.

“La puissance du double moteur de Lightfoot est plutôt utilisée pour maximiser le couple à bas régime de Lightfoot pour une accélération rapide, par exemple, en s'éloignant de la circulation venant en sens inverse, pour accélérer sur des pentes raides ou pour transporter un deuxième pilote. Les moteurs offrent le meilleur couple de 90 Nm à bas régime, soit un couple nettement supérieur à celui des scooters cargo et des vélos électriques comparables”, explique Otherlab.

Concluons la présentation de ce deux-roues incongru avec son prix. Autant le dire tout de suite, l'originalité se paie plutôt cher : 4 995 dollars sur le marché américain. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations concernant un lancement éventuel du Lightfoot en France.

Source : Electrek