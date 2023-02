Des trafiquants vendent des Pass Navigo à 18,80€, la RATP perd 40 millions d’euros

Pendant plusieurs années, des dizaines de milliers de Parisiens ont profité d’un Pass Navigo à seulement 18,80 € par mois. En effet, quatre individus ont monté un trafic ultra lucratif de titres de transport dans la capitale, qui repose pourtant sur une astuce toute simple. On vous explique comment ils s’y sont pris.

Depuis quelques semaines, la colère gronde dans le métro parisien après l’augmentation du prix du Pass Navigo à 84,10 € par mois, contre 75,20 auparavant. Ce n’est pas la première fois que les usagers se plaignent d’un abonnement trop cher, qu’il est parfois difficile de rentabiliser. Pourtant, en cachette, une solution existait pendant plusieurs années. Une solution qui permettait de ne payer que 18,80 € par mois son abonnement RATP.

Le département de lutte contre la criminalité organisée (DCO) vient en effet de lever le voile sur une gigantesque escroquerie dont a été victime le service de transports parisien, mais qui a largement profité à ses usagers. Pour ces derniers, la combine était simple : il suffisait de verser 150 € à l’une des quatre personnes derrière le trafic, âgées de 25 à 44 ans, qui se chargeait alors du reste.

Comment des milliers de Parisiens ont payé leur Pass Navigo 18,80 € par mois

Malgré les apparences, tout cela n’a rien d’une arnaque — du moins pour ceux qui y ont eu recours. En effet, la RATP propose bel et bien un abonnement à 18,80 €, réservé cependant aux revenus les plus modestes. Pour en profiter, il faut effectuer une demande auprès de l’Agence Solidarité Transport et fournir un certain nombre de documents pour justifier sa situation, telle que son adhésion à la complémentaire santé solidaire ou encore une attestation de Pôle emploi.

Ainsi, pour 150 €, les quatre trafiquants se chargeaient de dénicher tous ces documents à votre place et de faire la demande auprès de l’organisme concerné. Quelques jours plus tard, vous voilà munis d’un Pass Navigo à 18,80 € par mois. D’après l’enquête, ce marché opère depuis au moins 2019, bien que le DCO relate avoir trouvé des pass frauduleux datant de 2011. Au total, ce seraient plus de 45 000 Parisiens qui en auraient profité, soit un manque à gagner de 40 millions d’euros pour la RATP. Les enquêteurs estiment que 90 % de ces pass ont été distribués à des personnes non éligibles.

