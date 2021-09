Pass Navigo : vous pourrez bientôt valider vos titres de transport avec votre carte bancaire

La RATP continue sa démarche de dématérialisation des titres de transport en s’intéressant désormais aux cartes bancaires. Île-de-France Mobilités s’est en effet associée à la néobanque manager.one pour développer une carte bancaire capable de valider le Pass Navigo et autres tickets. Les deux organismes espèrent déployer leur solution à l’horizon 2024, à l’occasion des Jeux olympiques.

À l’ère digitale, il peut paraître bien obsolète d’acheter ses titres de transport au format physique. À Paris, le Pass Navigo est disponible sur les smartphones Android depuis 2019. Les utilisateurs iPhone ont dû se montrer un peu plus patients, puisque cette fonctionnalité n’est arrivée que cette année dans l’application RATP. Reste que la société de transports propose enfin d’autres solutions que les traditionnels tickets et cartes magnétiques. Et elle ne compte pas s’arrêter là en matière d’innovation.

En effet, Île-de-France Mobilités vient d’annoncer dans un communiqué de presse son partenariat avec manager.one, une banque en ligne destinée aux professionnels, dans un projet inédit pour les transports franciliens : la possibilité de valider ses tickets et pass Navigo avec sa carte bancaire. Pour cela, SaGa Corp, éditeur de manager.one, utilisera la technologie NFC afin d’éviter des travaux très longs et couteux pour modifier toutes les bornes du réseau. De premiers essais devraient déjà avoir lieu dans les mois à venir.

On pourra valider son Pass Navigo avec sa carte bancaire avant les JO 2024

Pour l’accompagner dans le développement de sa solution, la région Île-de-France et Bpifrance ont versé une subvention de 210 000 euros à SaGa Corp. Objectif : permettre aux Parisiens de dématérialiser leurs titres de transport via leur carte Visa avant les Jeux olympiques de 2024. On devine donc une volonté également de faciliter la vie des nombreux touristes qui envahiront la capitale à cette période.

« Le projet présenté s’inscrit dans une ambition commune de digitaliser des titres de transport sur le territoire francilien. manager.one dispose d’une agilité et d’un savoir-faire technologique indispensable à la bonne réalisation du programme au sein d’un consortium de haut niveau », a déclaré Louis Emilian, responsable du financement de l’Innovation chez Bpifrance.

Paris ne sera pas la première capitale au monde à mettre en place ce système. Londres et Bruxelles proposent déjà une solution similaire aux usagers de transport en commun. D’autres villes françaises ont également opté pour une telle innovation, notamment Dijon qui offre la possibilité aux utilisateurs de payer leur titre de transport avec des dispositifs open payment.