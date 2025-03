Des SSD 128 To ultra-rapides débarquent sur le marché, mais ne vous précipitez pas

Un fabricant délivre enfin les promesses de capacités encore plus élevées pour les SSD, avec une vitesse de transfert encore plus rapide. Des volumes PCIe Gen5 jusqu'à 128 To s'apprêtent ainsi à être mis sur le marché.

L'un des leaders dans la fabrication de puces et de contrôleurs NAND, Silicon Motion Technology, annonce l'arrivée d'un nouveau contrôleur qui permet désormais aux fabricants de SSD de proposer une capacité de stockage jusqu'à 128 To.

Le tout en s'appuyant sur des puces NAND QLC de 2 To particulièrement performantes ainsi que sur la norme PCIe Gen 5. Ce volume de stockage sera ainsi capable de délivrer des vitesses de transfert jusqu'à 14 Go/seconde en lecture aléatoire. Soit des performances accrues de 25% par rapport aux solutions PCIe Gen 5 existantes.

À qui s'adressent vraiment ces SSD ultra-performants ?

Pour l'heure, cette prouesse technologique est avant tout destinée au marché b2b, autrement dit aux entreprises. Le contrôleur développé par Silicon Motion est en effet de niveau entreprise, avec des puces NAND QLC de 2 To dont le tarif reste a priori très élevé.

Des SSD alliant une telle bande passante avec une telle capacité de stockage ne répondent dans tous les cas pas vraiment à un besoin pour le marché de masse. Là où ces périphériques ont toute leur pertinence, en revanche, c'est autour de l'entraînement de vastes modèles LLM faisant tourner des IA, et autres applications liées aux réseaux neuronaux artificiels.

Plusieurs fabricants de SSD ont, ou sont en train de développer des SSD 128 To ultra-rapides basés sur cette technologie. Dans son communiqué de presse, Silicon Motion cite la firme Innodisk qui peut ainsi proposer une nouvelle génération de volumes SSD pour les serveurs dédiés à l'IA ainsi que les datacenters.

La firme Exascend explique de son côté avoir également développé un SSD dédié aux serveurs IA permettant de “répondre aux demandes de stockage dans l'ère de l'IA”. Les consommateurs privés nécessitant de larges capacités de stockage ne sont donc pas vraiment visés par cette annonce.

Ces derniers peuvent toutefois généralement se reposer sur des alternatives telles que les disques durs à forte capacité pour le stockage de long-terme, ou des SSD plus conventionnels lorsqu'ils ont besoin de performances accrues lors de l'accès à des fichiers – par exemple pour le montage vidéo.