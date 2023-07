Des smartphones Xiaomi et Samsung Galaxy à prix cassé pendant les Darty Days

Pendant quelques jours, vous pouvez profiter des Darty Days et ainsi de prix cassé sur une large sélection de produits. Retrouvez ci-dessous les meilleures offres sur les smartphones Samsung et Xiaomi.

Profiter du pack Galaxy S23 + Galaxy Watch4

Jusqu'au 13 juillet prochain (inclus), Darty vous propose “9 jours d'offres d'imbattables” pendant les Darty Days ! Parmi toutes les offres, on s'est tourné vers les smartphones et on a trouvé plusieurs offres inratables.

En vous rendant dès maintenant sur le site de Darty, vous pouvez par exemple profiter d'un pack avec un Samsung Galaxy S23 et une Galaxy Watch4 à 799€ au lieu de 1189€. Vous profitez ainsi d'une réduction de -33% et vous recevez chez vous un smartphone ET une montre connectée Samsung.

Le Samsung Galaxy S23 propose OS Android 13 avec 128Go de ROM, 6Go de RAM, un écran Infinity-O Full HD+ de 6,1″, un processeur Snapdragon 8Gen2 et un capteur photo principal de 50Mp. La Galaxy Watch4 de son côté propose un suivi complet de votre bien-être et de votre activité physique au quotidien avec notamment la mesure de votre composition corporelle.

Les Xiaomi Redmi Note 10 et 11 à prix mini chez Darty

Pendant les Darty Days, vous pouvez également profiter des offres suivantes :

-16% sur le Xiaomi Redmi 10 128Go à 169€ au lieu de 199€.

-21% sur le Xiaomi Redmi Note 11 128Go à 199€ au lieu de 249€.

Profiter du Redmi Note 10 à prix mini Profiter du Redmi Note 11 à prix mini

Connu pour ses smartphones milieu de gamme, Xiaomi propose aujourd'hui de très belles alternatives aux marques premium et les Redmi Note 10 et 11 ne font pas exception à la règle. Pour moins de 200€, les deux smartphones sont performants et tiennent plusieurs jours sans recharge.

Sur la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 10, on trouve :

OS Android 11

128Go de ROM

4Go de RAM

Un écran 6,5″ 90Hz FHD+

Un processeur MEdiaTek Helio G88 haute performance

Un capteur arrière de 50Mp avec IA

Sur la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 11, on trouve :