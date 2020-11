Super Mario Bros. 3 : une cartouche NES a été vendue 131 500€, un record !

Super Mario Bros. 3 est devenu le jeu vidéo le plus cher de l'histoire. Une cartouche du jeu sur Nintendo Entertainment System (NES) a été vendue pour la somme de 131.500 euros lors d'une vente aux enchères. Commercialisé en 1991 en Europe, le jeu vidéo culte de Nintendo est l'un des titres les plus populaires au monde.

Ce 22 novembre 2020, un exemplaire de Super Mario Bros. 3 sur NES a été vendu pour 156.000 dollars, soit 131 500 euros, lors d'une vente organisée par Heritage Auctions, une maison d'enchères américaine. La cartouche NES était encore emballée dans son packaging d’origine. Sous scellée, elle n'avait jamais été ouverte par son propriétaire.

“Lorsqu'une copie scellée arrive, elle s'accompagne d'une prime considérable” note Heritage Auctions sur son site web. “Des copies de ce jeu sont très rarement trouvés dans un état scellé, et de nombreux collectionneurs sont à l'affût depuis des années – et ils reviennent généralement les mains vides” précise la maison d'enchères. De plus, le packaging comporte une petite spécificité : le mot Bros a été imprimé, probablement par erreur, en dépassant légèrement sur le gant de Mario. L'engouement suscité par la cartouche s'explique donc par sa rareté.

Super Mario Bros. 3 sur NES est le jeu le plus cher du monde

Proposée à un prix de départ de 53 000 euros, la cartouche a rapidement accumulé les enchères. Au total, 20 collectionneurs se sont disputés cet exemplaire. La vente a finalement battu tous les précédents records. Il y a quelques mois, une cartouche de Super Mario Bros a été vendue pour 114 000 dollars aux Etats-Unis lors d'une vente aux enchères organisée par Heritage Auctions. Plus récemment, un prototype inédit du jeu est parti pour la somme de 31 200 dollars.

Super Mario Bros. 3 est sorti sur Nintendo NES en 1988 au Japon. Le plombier moustachu a ensuite fait une entrée remarquée aux Etats-unis en 1990 avant de débarquer en Europe en 1991. Depuis son lancement, le jeu de Nintendo s'est écoulé à 18 000 exemplaires dans le monde. C'est le 49ème jeu le plus vendu de l'histoire, toutes plateformes confondues. C'est aussi le 3ème jeu NES le plus vendu au monde.