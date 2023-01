Des écouteurs sans fil JBL à moins de 50€ chez la Fnac !

Les soldes continuent chez la Fnac ! Et pour l'occasion, l'enseigne vous propose des écouteurs sans fil JBL Tune à moins de 50€ grâce à une réduction exceptionnelle. On vous explique tout sur l'offre ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

La Fnac célèbre les soldes en grandes pompes cette année en cassant le prix de nombreux produits. Parmi eux, on a trouvé une paire d'écouteurs sans fil JBL Tune 230NC TWS à moins de 50€ !

Pendant quelques jours, vous pouvez en effet vous procurer les écouteurs pour seulement 49,99€, contre 59,99€ habituellement. Une occasion en or de découvrir la qualité JBL à prix réduit.

En prime, pour que vous puissiez en profiter dès leur réception, la Fnac vous offre également 4 mois d'abonnement pour la plateforme d'abonnement Deezer Premium ou Famille. Une fois ce délai passé, vous pouvez résilier l'offre ou payer 10,99€/mois (sans engagement).

Un son Pure Bass grâce à des écouteurs JBL de qualité

Si on vous présente cette offre, c'est parce qu'il est rare de trouver des écouteurs JBL à prix réduit. Ils proposent des haut-parleurs de 6,0mm très bien conçus avec un son Pure Bass incroyable.

A la pointe de la technologie, ils offrent également la réduction de bruit active avec la technologie Smart Ambient. Vous pouvez ainsi vous immerger complètement dans vos contenus audio sans entendre les bruits extérieurs qui pourraient vous gêner. Grâce à leurs 2 micros, ils peuvent en effet réduire au maximum toutes les distractions sonores et vous assurez un confort d'écoute optimal.

Côté autonomie, ils peuvent tenir jusqu'à 40h et ils vous permettent de passer vos appels très facilement grâce à 4 micros et la réduction du bruit active.

Enfin, on apprécie tout particulièrement leur ergonomie et leur conception légère. Ils s'adaptent parfaitement à la forme de vos oreilles et vous permettent de les garder des heures sans gêne ni douleur.