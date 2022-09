Des écouteurs Jabra Elite 7 Active avec un chargeur à induction à moins de 140€ !

Pendant quelques jours chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une réduction exceptionnelle de -30% sur une paire d'écouteurs sans fil Jabra Elite 7 Active avec un chargeur à induction. Découvrez tous les détails de l'offre ci-dessous.

Découvrez l'offre chez la Fnac

Faites des bonnes affaires dès le début de la semaine grâce à la Fnac. Aujourd'hui, on a trouvé pour vous une offre à ne surtout pas rater, surtout si vous êtes à la recherche d'une paire d'écouteurs sans fil de qualité !

L'enseigne propose en effet les écouteurs Jabra Elite 7 Active pour seulement 139,99€ au lieu de 199,99€. Et en plus de cette réduction de -30%, vous profitez également d'un chargeur à induction Jabra offert !

Et ce n'est pas tout ! Pour tout achat de ces écouteurs, la Fnac vous propose aussi :

10€ offerts sur votre compte Fnac+ tous les 100€ d'achat (code promo RECRE).

4 mois d'abonnement offert sur Deezer Premium.

1 mois d'abonnement offert sur BrutX.

Un design compact et un son d'exception avec Jabra

Avec les Jabra Elite 7 Active, vous profiter d'une paire d'écouteurs très intéressante pour un prix mini. Dotés d'un design compact et adapté à toutes les formes d'oreilles, ils sont sans fil mais tiennent parfaitement dans vos oreilles. Vous pouvez ainsi les utiliser toute la journée sans douleur, qu'importent vos activités. Vous pouvez courir ou sauter et ils ne tomberont pas. Ils sont certifiés conformes à la norme IP57 et supportent l'eau et la transpiration.

Ils sont équipés de la réduction de bruit active (ANC). Vous pouvez ainsi rester immerger dans vos contenus sans être gêné par les bruits extérieurs. Aussi, les écouteurs proposent un son adaptable. Vous pouvez ajuster ce dernier en fonction de ce que vous préférez.

Côté autonomie, les écouteurs peuvent tenir jusqu'à 8h ! Vous pouvez ainsi profiter de vos contenus sans compter. Écouter des podcasts ou des musiques pendant des heures sans avoir peur d'une coupure.