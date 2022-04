Des centaines de voitures bloquées, le OnePlus 10 Pro est disponible, c’est le récap

Un mystérieux émetteur empêche des centaines d’automobilistes d’ouvrir leur voiture, le OnePlus 10 débarque officiellement en France, Android 13 dévoile une nouvelle fonctionnalité, on vous résume l’actualité d’hier.

Des centaines de personnes incapables d’ouvrir leur voiture lors d’un événement

Incroyable phénomène qui a lieu à la sortie d’une course hippique en octobre 2021. Simultanément, de nombreuses personnes se sont retrouvées dans l’incapacité de déverrouiller leur voiture. Après enquête de l’ANFR, il s’est avéré que le coupable était un émetteur placé de l’autre côté de l’hippodrome. Celui-ci émettait un signal en continu par erreur, qui a brouillé celui des clés prises en main des spectateurs. Après désactivation, tout est rentré dans l’ordre.

Le OnePlus 10 Pro débarque en France

Après plusieurs mois d’attente suite à sa sortie en Chine, le OnePlus 10 Pro fait son entrée fracassante sur le marché français. Du côté de la fiche technique, on retrouve le Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 5000 mAh et un écran AMOLED E4 QHD+ de 6,7 pouces. Pour la photo, il bénéficie de trois capteurs à l’arrière : un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP. Son prix : à partir de 919 euros. Une très bonne nouvelle pour tous les aficionados de la marque chinoise.

Google complète l’économiseur d’écran sur Android 13

Le widget Coup d’œil (At a Glance), la date et l’heure, la météo et des informations sur la batterie : tous ces éléments pourront s’afficher sur l’économiseur d’écran sur Android 13. Repérée par Mishaal Rahman, journaliste Android, la fonctionnalité est pour l’heure encore au stade de développement et reste très buguée. Mais elle pourrait faire son apparition en version stable dès le déploiement du système d’exploitation.

