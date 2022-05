Des accros au trading de cryptomonnaies paient plus de 90 000 euros pour guérir

Le trading de cryptomonnaies est une addiction pour certaines personnes. Les spécialistes de la santé mentale remarquent une recrudescence des crypto-toxicomanes au fur et à mesure que la marché des crypto-actifs prend de l'ampleur. Certaines cliniques privées se spécialisent d'ailleurs dans le traitement de cette dépendance.

Le marché des cryptomonnaies, dont la valorisation a atteint les 3000 milliards l'an dernier, attire de plus en plus d'investisseurs. De nombreux internautes cherchent à devenir riches en investissant dans des devises numériques comme le Bitcoin. Pour maximiser leurs gains, d'autres se lancent dans le trading de cryptomonnaies.

Le trading consiste a acheter et à vendre un token dans un cours laps de temps. Vous achetez une fraction de cryptomonnaies quand le cours est au plus bas, et vous revendez quand le cours est au plus haut. Les traders les plus aguerris utilisent des effets de levier, ce qui augmente les gains mais accroit le risque de tout perdre. Pour tirer des bénéfices du trading, il faut des nerfs solides et un mental à toute épreuve.

L'addiction au trading de cryptomonnaies devient monnaie courante

Comme le rapportent nos confrères de Bloomberg, certains traders développent une dépendance à leurs activités, de la même manière qu'un joueur de poker devient accro au jeu. Le fait de trader des crypto-actifs devient un besoin, une pulsion et une contingence pathologique, souligne le média, qui a interrogé plusieurs professionnels de la santé.

D'après “un nombre croissant de professionnels de la santé mentale”, le trading de cryptomonnaies a un impact similaire au jeu sur le cerveau. Le trader se met alors à investir pour activer les récepteurs de la dopamine dans son cerveau. Devenu accro à son activité, il se comporte comme un toxicomane. Il développe des épisodes dépressifs, devient insomniaque et néglige sa vie privée. C'est d'autant plus vrai que le marché des cryptomonnaies est accessible en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement à la bourse.

“C'est très similaire à se trouver à une table de roulette. Cela semble sans fin, et cela demande votre attention. Si vous détournez les yeux du prix, vous pourriez rater des opportunités massives et encourir des pénalités massives”, explique Dylan Kerr, un thérapeute qui a traité 15 crypto-toxicomanes à guérir de leur dépendance.

Dans ce contexte, certains centres thérapeutiques dédiés à la lutte contre les dépendances ont développé des offres taillées sur mesure pour aider les crypto-toxicomanes. C'est notamment le cas du Paracelsus Recovery, un centre de désintoxication de luxe situé à Londres et Zurich. Le centre propose depuis peu une offre dédié aux traders de cryptomonnaies.

Une thérapie d'une semaine, avec suite luxueuse et service haut de gamme, est proposé au prix de 96 000 euros. Elle comprend “une évaluation médicale complète, un traitement psychologique et psychiatrique, un thérapeute à demeure 24 heures sur 24, une restauration biochimique, des suppléments nutritionnels, un chef de cuisine personnel, une femme de chambre, un service 5 étoiles”, peut-on lire sur le site du Paracelsus Recovery. Une clinique privée basée en Ecosse propose également des thérapies pour les accros du trading. Depuis 2016, l'établissement affirme avoir aidé à guérir plus de 100 personnes.

Source : Bloomberg