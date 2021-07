5G : Free Mobile passe le cap des 10 000 antennes, loin devant Orange, SFR et Bouygues

Le déploiement de la 5G en France se poursuit. D'après les données fournies par l'Arcep, Free Mobile vient de passer le cap des 10 000 antennes 5G sur le territoire français. Le trublion des télécoms distance largement Orange, SFR et Bouygues Télécom. Pour parvenir à cette prouesse, Free Mobile mise essentiellement sur des antennes dans la bande des 700 MHz.

Ce 15 juillet 2021, l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques) a publié son observatoire mensuel du déploiement de la 5G en France. L'autorité répertorie uniquement les sites “ouverts commercialement et équipés des technologies 5G”. Il s'agit donc de sites qui “fournissent un service à un utilisateur grand public”. Les antennes expérimentales ne sont pas comptabilisées.

Fidèle à ses habitudes, c'est Free Mobile qui arrive en numéro 1. L'opérateur de Xavier Niel a déployé un impressionnant total de 10239 antennes 5G dans l'Hexagone. Entre le 31 mai et le 30 juin, Free Mobile a enrichi son parc avec 665 sites supplémentaires.

Free Mobile booste sa couverture 5G avec ses antennes 700 Mhz

Pour déployer son réseau le plus rapidement possible, Free Mobile se focalise sur les antennes dans la bande des 700 MHz. Comme le note l'Arcep, tous les sites 5G de Free sont compatibles avec le 700 MHz. Seuls 1297 des antennes du télécom sont compatibles avec le 3500 MHz. De plus, Free exploite la technologie Dynamic Spectrum Sharing qui permet de convertir des antennes 4G en stations 5G.

Cette astuce permet d'offrir rapidement une excellente couverture 5G. D'ailleurs, Free espère couvrir 80% de la population française en 5G d'ici la fin de l'année 2021. Malheureusement, les antennes 700 MHz offrent un débit moins élevé. Orange estime d'ailleurs que Free vend une fausse 5G à ses abonnés.

En seconde positon, on trouve Bouygues Télécom avec 2 945 sites 5G à ce jour, dont 306 antennes supplémentaires ajoutées en juin. La troisième position est occupée par Orange. L'opérateur historique dispose de 1 872 sites 5G, dont 219 antennes déployées le mois dernier. Enfin, SFR ferme la marche avec 1 751 sites 5G en France. En juin, l'opérateur au carré rouge n'a déployé que 231 antennes. Contrairement à Free Mobile, les autres opérateurs ne misent pas sur les antennes 700 Mhz. Ils se concentrent plutôt sur les sites entre 1800 & 2100 MHz offrant un meilleur débit.