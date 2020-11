Déploiement 4G : Orange mène toujours, Free dépasse Bouygues et SFR en octobre 2020

L'agence nationale des fréquences vient de publier les chiffres concernant le déploiement des lignes 4G des principaux opérateurs français en octobre 2020. Contre toute attente, Free s'est montré le plus actif ce mois-ci, avec pas moins de 330 nouveaux sites déployés.

L'agence nationale des fréquences (ANFR) vient de publier ses derniers chiffres de son observatoire mensuel des déploiements des réseaux mobiles. Ainsi, au 1er novembre 2020 “54 333 sites 4G sont autorisés par l'ANFR, dont 49 925 en service, tous opérateurs confondus”. En outre, l'organisme français précise que les demandes d'autorisations des sites 4G ont augmenté de 0,6% au mois d'octobre. Même constat pour les mises en services des sites 4G : +0,9%.

En Outre-Mer, l'ANFR a comptabilisé 2795 sites 4G autorisés parmi 1528 sites dans la bande 2,6 GHz. Concernant le bilan des opérateurs, le classement reste encore et toujours dominé par Orange. L'opérateur mené par Stéphane Richard peut se targuer d'avoir déployé un total de 24 027 sites 4G. On retrouve sur la seconde marche du podium SFR avec 20 586 sites, Bouygues Telecom avec 19 556 sites et Free Mobile avec 18 003 sites.

Free Mobile s'active en octobre 2020 avec 330 nouveaux sites déployés

Si Bouygues Telecom s'était distingué en septembre 2020 avec le plus grand nombre de nouveaux sites 4G déployés, c'est au tour de Free Mobile de s'illustrer en octobre 2020. Si Orange mène toujours la danse avec 430 sites 4G déployés entre le 1er et le 31 octobre, Free occupe cette fois-ci la seconde position, avec 330 nouveaux sites 4G déployés. Bouygues Telecom est loin derrière, avec 219 sites installés (429 en septembre 2020) et SFR en fin de classement avec 193 sites seulement (211 sites en septembre 2020).

Free rattrape petit à petit son retard vis-à-vis de la concurrence, et c'est une bonne chose pour ses clients. Concernant les données relatives au déploiement de la 5G, l'ANFR explique qu'elles ne seront publiées

“qu'après le lancement des offres par les opérateurs mobiles”. Pour l'heure, certains d'entre eux ont d'ores et déjà révélé leurs premiers forfaits 5G.

C'est par exemple le cas d'Orange qui propose des forfaits 5G entre 15 et 80 €. L'opérateur a construit son offre autour de 4 forfaits distincts. Les tarifs varient selon si vous êtes client pack Open (titulaire d'une LiveBox) ou non. Bouygues Telecom a été particulièrement en avance puisque l'opérateur a présenté ses forfaits 5G en juin 2020, soit plusieurs mois avant la tenue des enchères pour l'attribution des fréquences 5G. Quant à Free Mobile, l‘opérateur promet que ses premiers forfaits 5G arriveront en fin d'année 2020, “juste avant ou juste après les fêtes” d'après les dires du PDG Xavier Niel.

Source : ANFR