Déploiement 4G : Bouygues Telecom dépasse Orange, Free et SFR en septembre 2020

L'agence nationale des fréquences vient de publier les chiffres concernant le déploiement des lignes 4G des principaux opérateurs français. Habitué aux dernières places du classement, Bouygues Telecom crée la surprise et prend la tête en septembre 2020, devant SFR, Free et Orange.

“Au 1er octobre 2020, 51 193 sites sont autorisés en métropole pour la téléphonie très haut débit (4G)”, dévoile l'ANFR, l'Agence française des fréquences, dans son observatoire mensuel du déploiement des réseaux mobiles en France. Pour le mois de septembre 2020, l'institution étatique a donc noté une hausse de 0,4 % des mises en service et des autorisations. Des chiffres moins bons qu'en mai 2020, avec 0,8 %.

D'ordinaire, Bouygues Telecom faisait régulièrement partie des opérateurs les moins actifs concernant le nombre de lignes 4G déployées. Il s'avère que l'opérateur français a mis les bouchées doubles en septembre 2020 puisqu'il enregistre pas moins de 429 nouveaux sites 4G activés. Orange suit juste derrière avec 369 sites lancés entre le 1er et le 30 septembre, tandis que Free et SFR ont respectivement inauguré 325 et 211 nouveaux sites 4G.

Orange reste en tête du classement global

Malgré cette remontée remarquée de Bouygues Telecom, le classement général reste toujours le même. Orange reste en tête avec 23 539 sites 4G à son actif au 1er octobre. SFR occupe toujours la seconde marche du podium avec 20 393 sites, collé de près par Bouygues Telecoms avec 19 737 sites. Quant à Free, l'opérateur dirigé par Xavier Niel truste la quatrième position avec 17 673 sites.

Concernant les données relatives à la 5G, l'ANFR nous informe que 483 stations expérimentales 5G dans la bande 3,5 GHz ont été autorisées et installées en France métropolitaine à hauteur de 353 pour Orange, 67 pour Bouygues, 54 pour SFR et 9 pour Free Mobile. Quant aux DOM-TOM, seulement 17 stations 5G ont été implantées (à la Réunion seulement).

Pour rappel, les enchères pour l'attribution des fréquences 5G sont terminées. Orange a remporté le plus de blocs face à SFR, Bouygues et Free. En effet, sur les 11 blocs de 10 MHz mis aux enchères, Orange est parvenu à acquérir 4 blocs, pour un prix total de 504 millions d'euros. Comme le précise l'ARCEP, la bataille entre les opérateurs a été rude puisqu'il y a eu 17 tours d'enchères, provoquant la flambée du prix unitaire d'un bloc (de 77 à 126 millions d'euros). Reste qu'Orange n'est pas pleinement satisfait de ce résultat, puisque l'opérateur espérait repartir avec 5 blocs.

Source : ANFR