Alienware Concept UFO : Dell s’attaque à la Switch avec une console sous Windows

Dell a profité du CES de Las Vegas pour présenter plusieurs concepts de produits. L’un d’entre eux est le Concept UFO. Développé par Alienware, celui-ci mélange avec allégresse la Nintendo Switch, joy-con compris, avec la plate-forme Windows. L’idée derrière ce produit : prouver que Windows peut animer une console portable.

Dell n’a pas raté sont rendez-vous au CES. La firme américaine a présenté plusieurs concepts qui, en quelques heures, ont réussi à cristalliser l’attention des technophiles et des journalistes présents à Las Vegas cette semaine. Deux actualités ont notamment été relayée par les sites spécialisés ces dernières heures : le Concept Ori, un PC portable avec écran pliable, et le Concept UFO qui fait l’objet de cet article.

Lire aussi : CES 2020 : les tendances et nouveautés à suivre de près cette année

Le concept UFO est développé par Alienware, la division gaming de Dell. Physiquement, il ressemble à une Switch. Vous y retrouvez les usages habituels de la console de Nintendo. Une manette dont les deux parties s’attachent de chaque côté de l’appareil pour un usage « portable » ou s’accrochent ensemble (avec l’aide d’un accessoire supplémentaire) pour devenir un contrôleur plus classique. La partie centrale se pose alors sur une table pour devenir un mini téléviseur, ou elle se branche à un dock pour projeter la partie sur un écran plat. Notez que Concept UFO est plus grand qu’une Switch (et aussi plus lourd).

Une console portable sous Windows 10

Mais Alienware n’est pas Nintendo. C’est une marque de PC. Le Concept UFO cache donc un cœur de PC, dont la configuration n’a pas été officialisée par Dell qui a préféré focaliser l’attention sur la prise en main. Et comme tout cœur de PC, le Concept UFO est animé par Windows 10. Et plus précisément une version complète du système d’exploitation (contrairement à celle des Xbox One). Cela veut dire concrètement que vous pouvez installer tous les jeux proposés par les boutiques virtuelles comme Epic Games, Steam ou Windows Store.

Lire aussi : Asus dévoile le ROG Zephyrus G14, un PC ultraportable recouvert de LED sur le couvercle

Qui dit jeu sous Windows dit aussi gestion du CPU et du GPU. Le Concept UFO est équipé d’un système de refroidissement actif basé sur un ventilateur. Selon Alienware, toute la difficulté du développement de ce produit était de gérer efficacement la dissipation de la chaleur dans un si petit boitier, sans entraver les performances de jeu. Et cela fonctionne relativement bien, même si nous pensons que quelques concessions ont dû être faites pour conserver justement un certain équilibre et éviter les surchauffes.