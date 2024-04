Deezer supprime 26 millions de titres, mais vous n’allez pas lui en vouloir

Deezer vient de procéder à un gros ménage de printemps sur son catalogue. Pour cause, le service de streaming a supprimé pas moins de 13 % de sa bibliothèque, soit près de 26 millions de titres. Néanmoins, cette coupe est tout à fait légitime. Explications.

Alors que Deezer a totalement changé d'interface et d'habillage visuel en novembre 2023, nous venons d'apprendre que la plateforme de streaming française a procédé un gros ménage de printemps dans son catalogue.

Plus précisément, cela fait plusieurs mois maintenant que l'entreprise a lancé cette purge dans sa bibliothèque. Au total, le service a supprimé près de 26 millions de titres, soit environ 13 % de son catalogue ! Attention toutefois, ne criez pas au scandale trop rapidement. En effet, cette coupe massive est tout à fait justifiée et légitime.

Deezer s'attaque aux contenus parasites de son catalogue

En vérité, vous ne devriez pas avoir perdu le moindre titre dans votre playlist préférée… A moins d'être un amateur de bruits blanc, de “faux albums” et de chansons générées par l'IA. Deezer a concentré ses efforts sur ce genre de contenus, considérés par la plateforme comme de la pollution numérique. Comprenez, des productions responsables d'une trop importante captations de revenus, au détriment des artistes et des créateurs légitimes.

Il faut bien reconnaître que les compilations de bruits blancs et de sons d'ambiance n'ont pas vraiment leur place sur un service de streaming centré avant toute chose sur les contenus musicaux.

La lutte contre l'IA, un enjeu pour les plateformes

Pour rappel, Deezer compte au total 150 millions de titres à son actif. Sachez toutefois qu'il faut compter là-dedans les albums ne contenant qu'une seule et unique piste, les chansons qui n'ont pas été écoutées depuis au moins un an et enfin les morceaux fabriqués de toute pièce par l'IA. Concernant ces derniers, la plateforme a donc déclenché les hostilités depuis quelques temps déjà.

En juin 2023, Deezer s'est engagé formellement à lutter contre les chansons générées par l'IA, afin d'aider les artistes à mieux monétiser leur musique et à se prémunir contre la fraude et le plagiat. Le service a notamment instauré Radar, un outil basé sur l'IA capable de détecter les chansons produites… par l'IA justement. Pour rappel, plus de 200 artistes parmi Katy Perry et Billie Eilish ont signé une pétition en avril 2024 pour réclamer des actions de la part des plateformes de streaming pour protéger les droits d'auteurs des artistes face à l'IA.