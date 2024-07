Découvrez les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 à prix mini en précommande chez SFR !

Jusqu'au 23 juillet, SFR propose en précommande les tout nouveaux Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 avec des offres attractives et des bonus de reprise. Découvrez les smartphones à prix mini ci-dessous.

Précommander le Samsung Galaxy Z Fold6 chez SFR

Précommander le Samsung Galaxy Z Flip6 chez SFR

Samsung continue d'innover avec les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, deux smartphones pliables qui combinent design, performance et technologies de pointe, mais ce n’est pas tout ! Les deux appareils redéfinissent le paysage technologique grâce à leur intégration avancée de l'intelligence artificielle (IA).

Le Z Flip6 introduit la nouvelle interface One UI 6.1.1, incluant des fonctionnalités comme “Auto Zoom” pour des photos optimisées et un moteur ProVisual améliorant la qualité des images. Il offre également des outils comme “Note assist” et “Live translate”, facilitant les tâches quotidiennes.

De son côté, le Z Fold6 propose “Galaxy AI” avec des fonctionnalités telles que la recherche IA, la traduction en temps réel et le résumé de contenu, améliorant ainsi l'expérience utilisateur à un niveau supérieur. Ces avancées démontrent l'engagement de Samsung à intégrer l'IA de manière innovante dans leurs appareils pliables, redéfinissant ainsi les attentes du marché.

Deux offres de précommande à ne pas rater

Et bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent les découvrir le plus tôt possible, SFR propose ces deux modèles en précommande avec des remises exclusives.

En les commandant en avance et en souscrivant un forfait chez SFR, vous pouvez en effet profiter des offres suivantes :

Le Samsung Galaxy Z Fold6 256Go à 1 049€* + 8€/mois pendant 24 mois avec le Forfait 250Go 5G SFR, 150€ de bonus reprise et coque 100% remboursée

à 1 049€* + 8€/mois pendant 24 mois avec le Forfait 250Go 5G SFR, 150€ de bonus reprise et coque 100% remboursée Le Samsung Galaxy Z Flip6 256Go à 349€* + 8€/mois pendant 24 mois avec le Forfait 250Go 5G SFR, 150€ de bonus reprise et coque 100% remboursée

*Rendez-vous sur le site de SFR pour plus d’informations sur les moyens de paiement.

Attention, ces offres sont valables jusqu'au 23 juillet, alors ne manquez pas cette occasion de vous procurer les derniers bijoux technologiques de Samsung.

Le Galaxy Z Fold6 : un smartphone pour les utilisateurs exigeants

Le Samsung Galaxy Z Fold6 se distingue par son design innovant et ses performances solides. Ce smartphone pliable propose un grand écran de 7,6 pouces qui se déploie pour offrir une surface de travail confortable, tout en pouvant se replier pour un usage plus compact. Sa conception en verre Gorilla Glass Victus2 et cadre en aluminium assure une bonne durabilité.

Avec le processeur Snapdragon 8 Gen3 et 12 Go de RAM, il offre une utilisation fluide pour toutes les tâches, des applications quotidiennes aux jeux plus gourmands en ressources. L'appareil photo principal de 50 MP permet de prendre des photos nettes et détaillées. De plus, la batterie de 4400 mAh garantit une autonomie suffisante pour tenir toute la journée. En résumé, le Galaxy Z Fold6 combine un format pratique avec des spécifications haut de gamme, idéal pour ceux qui cherchent à allier innovation et efficacité au quotidien.

Galaxy Z Flip6 : style et innovation dans un format compact

Le Samsung Galaxy Z Flip6 se distingue par son design compact et innovant. Ce smartphone pliable offre un écran de 6,7 pouces qui se replie pour se glisser facilement dans une poche ou un sac, sans compromettre la qualité visuelle. Sa structure robuste est renforcée par des matériaux de haute qualité, assurant une bonne durabilité au quotidien.

En termes de performance, le Galaxy Z Flip6 est équipé d'un processeur puissant qui assure une utilisation fluide, que ce soit pour naviguer sur le web, utiliser des applications ou jouer à des jeux. L'appareil photo principal de 50 MP permet de capturer des photos nettes et détaillées, tandis que les fonctionnalités d'intelligence artificielle améliorent la qualité des images et des vidéos.

Sa batterie de 4000 mAh offre une autonomie solide, et la charge rapide garantit que le téléphone reste opérationnel tout au long de la journée. Le Galaxy Z Flip6 combine ainsi style, praticité et performance, en faisant un choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone à la fois innovant et fonctionnel.

Pour rappel, les Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 sont disponibles en précommande chez SFR jusqu'au 23 juillet avec des offres avantageuses incluant des réductions, des bonus de reprise et des coques remboursées. Que vous soyez à la recherche d'un smartphone performant pour une utilisation intensive ou d'un modèle compact et innovant, ces deux options de Samsung répondent à vos besoins avec style et efficacité.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par SFR.