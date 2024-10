Découvrez les dernières nouveautés Huawei : technologies de pointe et cadeaux exclusifs

Avec des montres connectées dédiées au sport et à la santé, des tablettes puissantes pour les créateurs et des cadeaux exclusifs pour chaque achat, cette rentrée marque le lancement d'une gamme de produits incontournables chez Huawei. Plongez dans cet univers d’innovation et profitez d’offres irrésistibles.

Le géant de la tech Huawei dévoile sa nouvelle gamme de produits connectés avec des offres irrésistibles et des accessoires offerts pour tout achat. Que vous soyez amateur de sport, professionnel de la santé ou créateur en quête d'innovation, cette nouvelle collection a de quoi séduire. Entre autonomie prolongée, fonctionnalités avancées et design soigné, plongez dans un univers où performance rime avec élégance.

Huawei Watch GT 5 Pro et GT 5 : des montres pour sportifs exigeants

Découvrir la Huawei GT 5 Pro/GT 5

Parmi les produits sortis en cette rentrée, Huawei présente la Huawei Watch GT 5 Pro et sa version GT 5. Ce sont des montres connectées de nouvelle génération qui se distinguent par des programmes d'entraînement de pointe pour la GT 5 Pro, spécialement conçus pour le golf, la plongée et le trail. Elles sont idéales pour les sportifs exigeants, offrant des suivis précis et personnalisés adaptés à chaque activité. Avec une autonomie pouvant atteindre deux semaines pour la version 46 mm, ces montres garantissent une utilisation prolongée sans nécessité de recharge fréquente.

Compatibles avec Android et iOS, elles s'intègrent facilement dans votre écosystème numérique, offrant une expérience fluide, quel que soit votre appareil. Le design élégant et robuste de ces montres s'accompagne d'un écran AMOLED offrant une visibilité optimale, même en plein soleil. Que vous soyez sur un parcours de golf ou en train de plonger dans les profondeurs marines, les Huawei Watch GT 5 et GT 5 Pro vous accompagnent dans toutes vos aventures sportives avec style et efficacité.

Et pour célébrer leurs sorties, les Huawei Watch GT 5 et GT 5 Pro sont disponibles à des prix compétitifs, à partir de 249,99 € pour la GT 5 et 379,99 € pour la version Pro. Pour chaque achat, vous bénéficiez de :

HUAWEI FreeBuds 5i offerts

3 mois d’abonnement gratuit à HUAWEI Santé

Un deuxième bracelet avec le coupon A70BRACELET

Une belle opportunité pour profiter de montres connectées haut de gamme accompagnées de ces cadeaux exclusifs.

La Huawei Watch D2 : votre santé au poignet

Découvrir la Huawei Watch D2

La Huawei Watch D2 fait également son entrée sur le marché avec des fonctionnalités de santé avancées qui séduiront les utilisateurs soucieux de leur bien-être. Elle se distingue comme un véritable atout pour ceux qui veulent suivre de près leur santé. Dotée d'une technologie de pointe, elle propose une mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA), certifiée médicalement (CE MDR), offrant une précision inégalée pour surveiller votre tension tout au long de la journée. Cette fonctionnalité innovante s’accompagne d’une surveillance 24h/24, permettant de détecter toute variation anormale et de mieux anticiper les risques.

En savoir plus sur le MAPA

En complément, la Huawei Watch D2 propose un suivi santé complet, avec notamment une analyse ECG en temps réel. Cette fonctionnalité permet d’effectuer un électrocardiogramme directement depuis votre poignet, vous offrant une surveillance continue de votre rythme cardiaque. Ces technologies avancées, combinées à un design élégant et un écran haute définition, font de la Huawei Watch D2 l’alliée idéale pour ceux qui veulent maîtriser leur bien-être au quotidien, avec un suivi complet et fiable.

Proposée à partir de 399,99 €, la Huawei Watch D2 est accompagnée de plusieurs cadeaux exclusifs pour toute commande :

HUAWEI FreeBuds 5i offerts

3 mois d’abonnement gratuit à HUAWEI Santé

HUAWEI Scale 3 avec le coupon A20SCALE

Une offre complète pour profiter des dernières innovations en matière de santé connectée.

Huawei MatePad Pro 12.2 : l'outil ultime pour les professionnels et créateurs

Découvrir la Huawei MatePad Pro 12.2

Autre sortie difficile à rater : la Huawei MatePad Pro 12.2. Cette tablette est conçue pour ceux qui recherchent puissance et confort visuel. Elle est équipée d'un écran Tandem OLED PaperMatte, une innovation qui offre une luminosité de 2000 nits, un contraste exceptionnel, tout en réduisant les reflets pour une expérience visuelle sans fatigue oculaire. Cet écran unique est idéal pour les longues sessions de travail ou de création, que ce soit pour dessiner, lire ou éditer des contenus.

Cette tablette se démarque également par ses performances globales grâce à son clavier HUAWEI Glide et sa compatibilité avec le stylet HUAWEI M-Pencil 3. L'association de ces accessoires fait de la MatePad Pro 12.2 l’outil parfait pour maximiser la productivité, avec une fluidité et une précision remarquables dans chaque interaction.

Disponible à partir de 849,99 €, la Huawei MatePad Pro 12.2 est accompagnée de plusieurs cadeaux exclusifs :

HUAWEI M-Pencil 3 offert

HUAWEI FreeBuds Pro 3 avec le coupon A100FBPRO3

Une offre idéale pour profiter d’une tablette de haute qualité, optimisée pour la créativité et la productivité.

Des cadeaux à gogo avec les sorties Huawei

En complément des nouveaux produits Huawei, deux autres offres à ne pas manquer sont disponibles.

La Huawei MatePad 12 X est disponible au prix de 649,99 €. Cette tablette combine performance et design épuré. Elle est parfaite pour une utilisation quotidienne, que ce soit pour le travail, les loisirs ou la création. De plus, des cadeaux exclusifs sont inclus pour toute commande, ajoutant une valeur supplémentaire à cet achat.

Craquez aussi pour la Huawei Watch Ultimate Vert. Proposée au prix de 899,99 €, cette montre incarne l'élégance et la robustesse. Parfaitement adaptée aux amateurs d'aventures et de sport extrême, elle offre des fonctionnalités avancées tout en restant un accessoire raffiné. Comme pour la MatePad 12 X, des cadeaux exclusifs sont offerts lors de l’achat.

Comment profiter des cadeaux avec un coupon ? Il vous suffit d’ajouter le produit offert à votre panier dans la section “Lot personnalisé” avec votre achat initial et d’ajouter le coupon indiqué. Le montant du produit offert sera déduit du total de votre commande.

Ne manquez pas ces opportunités pour vous équiper avec des produits haut de gamme Huawei.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Huawei.