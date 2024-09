Découvrez la console de mixage FIFINE à moins de 35€ pour le Big Save AliExpress !

AliExpress frappe fort avec une offre exceptionnelle sur la console de mixage FIFINE à moins de 35€. Idéale pour les streamers, elle allie performance et petit prix. Découvrez comment cette promotion rend ce produit accessible à tous les créateurs de contenu.

Découvrir l'offre dès maintenant

A l'occasion du Big Save, AliExpress propose une offre exceptionnelle : une console de mixage FIFINE à moins de 35 € ! Grâce au code promo PHONAND03, vous pouvez en effet l’obtenir pour seulement 33,28€. Ce dispositif incontournable pour les créateurs de contenu et les streamers permet de gérer facilement les actions et raccourcis en un clic. À ce tarif avantageux, il s'agit d'une opportunité rare pour s'équiper à moindre coût, tout en bénéficiant de fonctionnalités professionnelles.

Une console de mixage polyvalente pour les streamers et créateurs de contenu

La console de mixage FIFINE est un outil polyvalent conçu pour les créateurs de contenu, particulièrement adapté aux streamers et podcasters. Elle offre une conception à 4 canaux, permettant de contrôler simultanément et individuellement plusieurs sources audio, avec des curseurs dédiés pour ajuster le volume en temps réel. Équipée d’une interface XLR avec alimentation fantôme de 48V, elle prend en charge les microphones à condensateur, garantissant une qualité audio professionnelle.

Parmi ses fonctionnalités intégrées, on retrouve des options comme la coupure de micro, la surveillance audio en direct, et des effets de personnalisation sonore tels que le changement de voix et l'accordage électronique. Cette console est également dotée d'un éclairage RGB personnalisable, permettant de créer une ambiance visuelle immersive lors des diffusions. Facile à configurer, elle permet de connecter plusieurs appareils pour une gestion fluide et professionnelle de l’audio, rendant cet appareil indispensable pour tout créateur cherchant à améliorer son expérience de diffusion en direct.

Tout savoir sur la console de mixage à moins de 35€

Jusqu'à -60% pour le Big Save AliExpress

AliExpress célèbre son Big Save jusqu’au 17 septembre inclus, avec des réductions allant jusqu’à -60 % sur une large gamme de produits. De l’électronique aux vêtements, en passant par la décoration et les gadgets, c’est l’occasion idéale de se faire plaisir à petit prix. De plus, pour encore plus d’économies, les lecteurs de Phonandroid bénéficient de codes promo exclusifs, adaptés à différents paliers d’achats.

Voici les codes promo disponibles :

PHONAND03 pour 3 € de remise dès 29 € d’achat

PHONAND08 pour 8 € de remise dès 69 € d’achat

PHONAND20 pour 20 € de remise dès 169 € d’achat

PHONAND30 pour 30 € de remise dès 239 € d’achat

PHONAND50 pour 50 € de remise dès 369 € d’achat

Ne manquez pas cette aubaine pour réaliser des économies sur vos articles préférés tout en profitant de cette grande période de promotions.

Profiter du Big Save AliExpress

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.