Déconfinement : cette carte montre la zone de 100 km dans laquelle vous pourrez vous déplacer

Le déconfinement sera toujours synonyme, dans un premier temps, de liberté de mouvement réduite. Les déplacements seront ainsi limités à 100 km autour du domicile, sauf motifs dérogatoires. Cette carte permet de se représenter la zone autorisée.

Le déconfinement ne se résumera pas à reprendre notre train de vie normal. En tout cas pas dans l’immédiat. Outre le port du masque, les libertés, notamment celles de se déplacer resteront fortement limitées – même si les mesures esquissées par le Premier ministre pour l’après-11 mai corsèteront nettement moins la vie des Français.

Déconfinement : il faudra attendre encore un peu avant de retrouver une liberté de déplacement totale

Ainsi les déplacements entre régions et départements resteront découragés, et dans certains cas réduits à une liste de motifs dérogatoires comme par exemple une mission professionnelle ou un motif familial impérieux. En outre, au delà de 100 km de votre domicile, il faudra toujours présenter une attestation de déplacement dérogatoire.

Or il n’est pas forcément évident de toujours estimer, de tête, ce que cette distance représente. Pour cela, on trouve plusieurs cartes qui permettent de tracer un cercle autour de votre domicile et ainsi être sûr de respecter la Loi. Nous aurions aimé vous conseiller le site officiel Geoportail opéré par l’IGN, qui comporte des cartes précises et des outils avancés.

Hélas, depuis plusieurs semaines le site est très difficile d’accès sans que l’on ne comprenne vraiment pourquoi. Après tout, en cas de très forte hausse du trafic, il suffit généralement de demander à son hébergeur d’allouer les ressources nécessaires…

Visualisez la zone de 100 km autorisée pendant le déconfinement avec cette carte

Du coup nous vous proposons une alternative : Calcmaps. Le site permet de créer facilement toutes sortes de zones sur les cartes Google Maps.

Pour visualiser la zone de 100 km autour de votre domicile :

Rendez-vous sur Calcmaps en cliquant ici*

Entrez votre adresse complète (avec le code postal, ville et pays) dans le champ Enter an Address

Dézoomez un peu la carte (vous allez vite comprendre pourquoi)

Cliquez sur le bouton Draw a circle en haut de la carte

Mettez la croix sur votre domicile, et agrandissez le cercle en maintenant le clic

Lire également ; Carte du coronavirus -des pirates piègent les internautes avec des malware !

* La version anglaise du site semble moins surchargée que la version française. Vous pouvez également consulter la carte en français en cliquant ici.