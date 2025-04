DAZN fait fermer une centaine de sites de streaming illégaux en forçant la main à Google, Cloudflare et Cisco

Pour la première fois dans ce pays européen, des sites de streaming et d'IPTV illégaux ont fait les frais d'un blocage dynamique. DAZN a eu gain de cause, obligeant les géants du Web comme Google à agir.

DAZN, le service de streaming sportif qui diffuse entre autre la Ligue 1 de football, peine à obtenir le nombre d'abonnés qu'il vise. La plateforme a beau baisser régulièrement ses prix ou lancer des opérations séduction en partenariat avec une grande chaîne de fast-food, les spectateurs préfèrent la solution de facilité : l'IPTV ou le streaming. En toute illégalité bien sûr. Un manque à gagner certain pour DAZN qui, sans surprise, s'engage très activement dans la lutte contre le phénomène.

Et pour ça, pas question de faire dans la dentelle. Les ayants droit savent très bien que bloquer un site pirate résulte en la création d'un clone à peine quelques minutes plus tard. Pour endiguer cette pratique, une seule solution : le blocage dynamique. Il permet d'empêcher l'accès à une adresse, mais aussi à ses copies en rendant ineffectifs les changements de domaines par exemple. Grâce à cette technique, DAZN vient de faire fermer plus de 100 sites de streaming et 5 services d'IPTV illégaux.

Une centaine de sites de streaming et cinq services d'IPTV ferment d'un coup, DAZN a eu ce qu'il voulait

C'est en Belgique que l'opération a eu lieu, peu avant le début des matchs de la seconde journée de play-offs du championnat de football national. La particularité, c'est que la justice belge a fait plier des géants du Web pour y parvenir, à savoir Google, Cloudflare et Cisco. Autrement dit des fournisseurs de DNS publics. Contourner un blocage se fait souvent en basculant sur l'un d'eux, d'où l'intérêt qu'ils prennent les choses en main.

Le groupe Canal+ a obtenu la même chose pour empêcher les retransmissions illégales de match de football. Nos voisins n'ont pas demandé gentiment : l'injonction est couplée à une astreinte de 100 000 € par jour de non-conformité. Plus les 3 entreprises tardent à agir, plus elles le paieront cher, au sens propre du terme.

