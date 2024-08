DAZN va prochainement diffuser le Championnat de France de Ligue 1 de football. Pour suivre les futurs matchs de la L1 française sur la plateforme sportive de streaming, il faudra souscrire à un abonnement au choix. Et en plus de la souscription, il sera possible d'ajouter un deuxième écran (ou stream).

Comme vous le savez certainement, DAZN est arrivé en France le 1er décembre 2020. Considérée comme le “Netflix du sport”, la plateforme de streaming britannique est spécialisée dans la retransmission de contenus sportifs en ligne. Près de quatre ans après avoir débarqué dans l'Hexagone, le service de streaming sportif a obtenu les droits de diffusion de la Ligue 1 de football pour un montant de 400 millions d'euros annuels en moyenne. Cet accord conclu avec la Ligue de Football Professionnel (LFP) permet à DAZN de diffuser 8 matchs sur 9 par journée pour la période 2024-2029, et ce, à compter du 16 août prochain.

Plusieurs jours avant la reprise de l'élite du Championnat de France de football, DAZN a dévoilé les prix de ses abonnements qui incluent la Ligue 1 McDonald's (foot), la Betclic Elite (basket), la PFL (MMA), la Ligue des Champions féminine (foot) et la Jupiler Pro League (foot) :

Super Sports : à partir de 14,99 € / mois (durée minimale de 12 mois)

: à partir de 14,99 € / mois (durée minimale de 12 mois) Unlimited : à partir de 29,99 € / mois (durée minimale de 12 mois)

Jusqu'à 64,99 € / mois pour l'intégralité de la Ligue 1 en direct, de quoi faire le bonheur des IPTV pirates ?

Unlimited, la formule la plus complète de DAZN, suggère aux abonnés d'ajouter une option baptisée Unlimited Plus pour streamer leurs compétitions préférées sur deux appareils à la fois, moyennant un supplément tarifaire et mensuel de 20 euros. Concrètement, deux utilisateurs au sein du même foyer peuvent utiliser le service sur deux écrans différents, mais doivent dépenser 49,99 euros par mois.

Mais ce n'est pas tout ! Comme évoqué ci-avant, DAZN va diffuser 8 matchs sur 9 par journée de championnat. La neuvième rencontre de la Ligue 1 sera, quant à elle, retransmise par le groupe beIN Sports dont l'abonnement est à 15 € / mois. Au total, les supporters devront donc débourser 64,99 euros tous les mois pour voir l'intégralité du championnat de Ligue 1 en direct.

En proposant ce type d'abonnement, le service DAZN peut tenter les fans de ballon rond à se ruer sur les IPTV illégales. De leur côté, les pirates ont déjà préparé les playlists IPTV pour l'arrivée de la Ligue 1 sur le service.

Les playlists IPTV sont déjà prêtes pour l'arrivée de la Ligue 1 Mcdo sur Dazn Je sens qu'ils vont avoir de nouveaux clients cette année vu les tarifs annoncés. pic.twitter.com/CP8keg9I16 — Nico Popy (@nicolaspopy) August 6, 2024

Enfin, la plateforme britannique prend surtout un sacré risque si elle n'est pas sûre d'attirer un grand nombre d'utilisateurs. À la fin de l'année 2020, on se souvient que la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro avait arrêté de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 après avoir refusé de payer des échéances auprès de la LFP.