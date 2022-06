DAS : voici la quantité de radiations émises par les smartphones les plus populaires

Quelle est la quantité de radiations ou le DAS (débit d'absorption spécifique) des smartphones les plus populaires du moment ? Le site Visual Capitalist s'est penché sur le sujet, avec l'aide des donnée recueillies par l'Office fédéral allemand de protection contre les rayonnements.

Comme vous le savez peut-être, nous passons en moyenne plus de 4h par jour sur les applications installées sur nos smartphones. C'est en tout cas ce qu'a révélé une étude publiée en janvier 2022 du cabinet réputé AppAnnie.

Or, nos smartphones émettent une quantité infime de radiations, auxquelles nous sommes fatalement exposés chaque jour. Pour mesurer ces émissions de rayonnement, nous utilisons un baromètre dédié, à savoir le DAS pour Débit d'absorption spécifique. Il s'agit d'un indice indiquant la puissance d'un flux d'énergie véhiculée par les onde radiofréquences absorbées par l'usager d'un appareil radioélectrique comme un smartphone, une tablette ou encore une montre connectée.

Il faut savoir que le Conseil de l'Union européenne a fixé les normes de rayonnement des smartphones à 2 Watts par kilogramme pour 10 grammes de tissus humains. En Europe, ces valeurs sont calculées sur différentes parties du corps, à savoir :

Le DAS membre : limite fixée à 4 W/kg pour 10 grammes de tissus humains

Le DAS Tronc (lorsque le smartphone est rangé près du torse)

Le DAS tête (lorsque l'appareil est porté à l'oreille) : limite fixée à 2 W/kg pour 10 grammes de tissus humains

Samsung, le bon élève dans le domaine du DAS

Régulièrement, des médias se penchent sur le DAS des derniers smartphones à la mode. Or, l'Office fédéral allemand de protection contre les rayonnements vient de publier les DAS des smartphones les plus populaires du marché (on retrouve des modèles de 2017 à 2021).

Commençons tout d'abord avec les smartphones présentant les niveaux d'émissions les plus élevés. Le Motorola Edge affiche le DAS le plus élevé de 1,79 W/kg, soit une valeur très proche des limitées fixées par l'UE. On retrouve en seconde position l‘Axon 11 5G de ZTE avec 1,59 W/kg. Vient ensuite le OnePlus 6T en 3e position avec 1,55 W/kg.

Venons ensuite aux bons élèves. On retrouve un autre smartphone ZTE en pôle position, à savoir le ZTE Blade V10 avec seulement 0,13 W/kg. On trouve ensuite deux appareils Samsung, à savoir le Galaxy Note 10+ et le Galaxy A80, avec respectivement 0,19 et 0,22 W/kg. Le Huawei Y7 conclut ce Top 10 des smartphones avec le meilleur DAS, avec seulement 0,30 W/kg.

Notez toutefois que Visual Capitalist a également partagé le DAS de smartphones plus récents. le Pixel 5A par exemple affiche de bons résultats avec un DAS fixé à 0,47 W/kg tandis que le Pixel 6 se situe à 1 W/kg. Le OnePlus 9 ne brille pas un DAS bas, avec 1,26 W/kg. Précisons que ce n'est pas la première fois que OnePlus est épinglé pour la DAS trop élevé de ses smartphones. 9 smartphones OnePlus ont été jugés non conformes par l'ANFR en juillet 2021.