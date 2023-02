Darty casse le prix d’une Smart TV Xiaomi de 32 pouces à moins de 200€ !

Vous cherchez une Smart TV à prix mini ? Darty vous propose une TV LED Xiaomi de 32″ pour moins de 200€ exceptionnellement pendant quelques jours. On vous explique l'offre dans cet article.

La TV est la pierre angulaire d'un salon pour de nombreux Français. Seul problème : c'est un appareil e plus en plus cher, surtout si l'on cherche un grand écran et la compatibilité avec le WiFi et d'autres technologies comme la Chromecast, devenue essentielle aujourd'hui à l'ère des applications de streaming. Difficile de trouver un téléviseur performant qui répond à tous ces critères sans dépenser plusieurs centaines d'euros.

Mais c'était sans compter sur Darty. L'enseigne vous propose en effet en ce moment la TV LED Xiaomi Mi TV A2 32″ pour seulement 199,99€, au lieu de 219,99€. Vous pouvez en prime vous faire rembourser 70€ supplémentaires en souscrivant une offre Bbox de Bouygues Telecom avec votre TV et profiter ainsi de cette dernière pour 129,99€.

80cm de diagonale, la Haute Résolution et Android TV avec Chromecast intégrée

Avec cette TV, Xiaomi fait fort et propose de nombreuses prestations haut de gamme pour un prix défiant toute concurrence. On félicite notamment son design élégant qui peut s'allier avec toutes les décorations notamment grâce à son châssis métallique et un design monocoque très appréciable. Elle propose aussi un cadre très fin pour un meilleur rapport “écran/cadre” que de nombreuses TV 3 à 4 fois plus chères.

Autre point fort, elle propose une image haute-résolution avec des couleurs impressionnantes, des contrastes équilibrés et des détails précis.

Côté connectivité, on note sa compatibilité Android TV et WiFi qui vous permet de télécharger des applications sur votre TV. Vous pouvez ainsi y installer Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime et profiter de plus de 400 000 films et séries en un clic sur votre télécommande.

Cette dernière est d'ailleurs très intéressante et vous apporte une grande liberté. La télécommande du téléviseur fonctionne avec le Bluetooth et à 360°. Vous pouvez donc la pointer où vous le souhaitez et votre TV réagira sans décalage.

Enfin, on apprécie également son intégration des technologies Chromecast Miracast. Vous n'avez donc pas besoin d'acheter une clé Chromecast pour diffuser les contenus que vous souhaitez depuis votre smartphone ou tablette vers votre TV Xiaomi. Difficile d'en demander plus pour moins de 200€ alors ne traînez pas !