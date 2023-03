Darty casse le prix d’un PC portable Lenovo avec -22% de réduction !

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'une réduction incroyable de -22% sur un PC portable Lenovo ! Le prix de l'ordinateur se retrouve ainsi sous la barre des 350€. Découvrez l'offre dans cet article.

Découvrir l'offre chez Darty

C'est la fête chez Darty pendant quelques jours ! L'enseigne propose en effet en ce moment de nombreux prix minis sur une large sélection de produits. Parmi eux, on a trouvé une pépite : le PC portable Lenovo Ideapad 1 14IGL7 avec -22% de réduction immédiate.

Grâce à cette offre, vous pouvez vous procurer le PC portable pour seulement 349,99€, contre 449,99€ habituellement. Et Darty ne s'arrête pas là ! Si vous souscrivez une offre Bbox après l'achat du PC portable, vous pouvez en prime vous faire rembourser 70€ sur l'achat de votre PC. Celui-ci vous revient alors à seulement 279,99€. Difficile de trouver mieux pour un prix aussi bas…

Que vaut le Lenovo IdeaPad 1 ?

Le prix est bas certes, mais ce PC portable vaut-il vraiment le coup ? Bonne nouvelle : la réponse est oui, sans aucun doute possible !

Le Lenovo IdeaPad 1 est en effet un très bon ordinateur portable avec un processeur performant, une batterie longue durée et un écran à toute épreuve. Il inclut notamment un processeur Intel Celeron et 8Go de RAM. Il est ainsi rapide et vous offre une immersion totale dans tous vos contenus, que vous souhaitez un PC pour vos loisirs comme pour votre travail.

On félicite également son écran 14″ Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels et aussi sa connectivité complète. Avec le PC, vous profitez en effet d'une carte WiFi 802.11 ax, du Bluetooth 5.0, de 3 ports USB 3.2 et d'un port HDMI.

Il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire avec le Lenovo IdeaPad 1 ! Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Après plusieurs dizaines de commandes, le PC recueille en effet une moyenne de satisfaction excellente avec une note de 4,2/5 chez Darty.

En prime, pour ceux qui n'ont pas le budget pour acheter le PC en une seule fois, Darty propose le paiement en 4 fois via 4 mensualités de 87,49€ et un coût de financement de 7,70€.