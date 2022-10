Darty casse le prix du Samsung Galaxy A13 et le propose à moins de 180€

On a trouvé aujourd'hui chez Darty un pack Samsung avec un Galaxy A13 et une coque transparente pour seulement 179€. Découvrez ci-dessous tous les détails du smartphone et de cette offre de -5%.

Découvrir l'offre chez Darty

Il est n°1 des ventes aujourd'hui chez Darty et ce n'est pas pour rien : le pack Samsung avec un smartphone Galaxy A13 64Go et une coque transparente est en ce moment disponible pour seulement 179€ au lieu de 189€, soit une réduction de -5%.

En prime, pour tout achat du smartphone, vous pouvez profiter de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille. Vous pouvez ainsi écouter tous vos titres préférés gratuitement dès la réception de votre nouveau smartphone en téléchargeant simplement l'application.

Un écran d'exception avec des photos riches et détaillées et Android 12

Avec le Samsung Galaxy A13, vous profitez de la qualité signée Samsung pour un prix vraiment mini ! Très fort avec les smartphones d'entrée de gamme, Samsung vous propose ici un écran sublime Infinity-U de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ de 1080 x 2408 px. Le smartphone est également doté d'un processeur Exynos 8540 OCto-Core cadencé à 2.0GHz, de 4Go de RAM et de 64Go de stockage SSD. Vous profitez ainsi d'une expérience utilisateur fluide et confortable pour toutes vos activités.

Côté photo, il propose un quadruple module photo à l'arrière avec un capteur principal de 50Mpx. Il vous permet ainsi de prendre des photos claires et lumineuses avec des détails précis et un grand nuancier de couleurs. Le smartphone permet de filmer en Full HD 1080p@30fps. Aussi, à l'avant, il propose un capteur de 8Mpx pour des selfies sublimes.

Difficile de parler sans citer le Samsung Galaxy A13 sans parler de sa batterie 5000mAh qui lui permet de durer plus d'une journée sans problème, même en utilisation.

Enfin, avec le Galaxy A13, vous profitez d'Android 12, la dernière version d'Android qui propose le plus de sécurité et un joli design tout en rondeur.

Pour en savoir plus sur le smartphone, rendez-vous vite chez Darty.