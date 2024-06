La Samsung Galaxy Tab S9 FE fait l'objet d'un bon plan sur le site Darty. Avant les soldes d'été, la tablette de la marque coréenne accompagnée d'un étui de protection et d'un stylet bénéficie d'une réduction globale de près de 150 euros.

Alors qu'il ne reste que quelques heures à patienter avant le coup d'envoi officiel des soldes d'été 2024, Darty a décidé de baisser le prix d'une tablette Samsung grâce à un code promo. Proposée sous forme de pack avec un étui de protection et un stylet S-Pen, la Galaxy Tab S9 FE passe de 449,99 euros à 382,57 euros avec le coupon PROMO15 qui est valable jusqu'à ce mardi 25 juin 2024 inclus.

En plus du coupon, il faut savoir que l'appareil est éligible à une offre de remboursement de 80 euros de la part de Samsung (voir conditions). Grâce au code promo et à l'ODR, la Samsung Galaxy Tab S9 FE revient donc à 302,57 euros.

Sortie en même temps que le smartphone Galaxy S23 FE et les écouteurs Galaxy Buds FE, la Galaxy Tab S9 FE liée au bon plan Darty est une tablette dotée d'un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 2304 x 1440 pixels, d'un processeur Exynos 1380, d'une batterie de 8400 mAh, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To), du système d'exploitation mobile Android 13 avec une interface One UI, d'une carrière arrière de 13 MP et d'une caméra frontale de 12 MP. Quant à la connectivité, on peut notamment retrouver la norme Wi-Fi 6 AX, le Bluetooth 5.3 et un port USB-C.