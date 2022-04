Dark Web : la police européenne ferme l’un des plus gros forum de pirates au monde

RaidForums, célèbre forum de pirates du Dark Web, a subi les foudres d’Europol. L’agence européenne de police criminelle a annoncé être à l’origine de la fermeture du site, grâce à l’action groupée du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Allemagne, de Suède, du Portugal et de Roumanie. Le forum avait grandement facilité l’achat de données personnelles en fuite auprès de ses 750 000 membres.

Un autre grand nom du Dark Web vient de tomber. Quelques jours à peine après la fermeture par la police allemande de Hydra Market, le plus gros marché noir virtuel au monde, Europol a annoncé une nouvelle prise de taille. Il s’agit cette fois de RaidForums, une plateforme forme de 750 000 utilisateurs venus y acheter des banques de données contenant des données personnelles piratées.

À compter d’aujourd’hui, il n’est donc plus possible de se rendre sur le forum, d’ordinaire en libre accès. Si vous tentez de vous y rendre, vous serez accueilli par le désormais traditionnel communiqué indiquant le nom de domaine a été saisi par les autorités. Ceci est valable pour les URL raidforums.com, Rf.ws et Raid.lol. Cette fermeture survient après deux mois de débâcle avec les administrateurs.

RaidForums n’est plus, 750 000 pirates dans la panade

Diego Santos Coelho, le jeune homme de 21 accessoirement créateur de RaidForums, a été arrêté au Royaume-Uni le 31 janvier dernier. Pour l’heure, il reste incarcéré en attendant son extradition vers le Portugal, d’où il est originaire. Ses deux complices sont également entre les mains de la police. C’est donc un véritable tour de force pour les autorités européennes, dont les agents se trouvaient aussi bien en Allemagne, qu’en Suède ou en Roumanie.

C’est également un véritable coup dur pour les cybercriminels. Mis en ligne en 2015, RaidForums a grandement contribué à démocratiser la vente de données personnelles. Les banques de données contenaient le plus souvent des noms d’utilisateur, leurs mots de passe ou des numéros des cartes de crédit. Europol précise également que les administrateurs du site sont à l’origine de plusieurs opérations de blanchiment d’argent et de vol d’informations.

Source : Europol