Tesla taille dans la fiche technique du Cybertruck pour le rendre moins cher

Tesla proposera bientôt un Cybertruck Long Range. Le modèle gagne en autonomie tout en rapprochant son prix des 60 000 $ promis par la marque lors de la présentation pour le modèle le moins cher. Le tout en faisant pas mal de coupes.

Alors que Tesla subit de plein fouet le contexte politique des États-Unis et l'implication de Elon Musk à la Maison Blanche, la firme tente de baisser les prix. En particulier celui du Cybertruck qui devait initialement être également proposé dans une version moins chère, vendue autour de 60 000 $. Le tarif n'a pas été dévoilé, mais il ne s'agit pas encore vraiment de cette configuration ultime ; on parle plutôt d'une version juste au dessus du modèle le plus entrée de gamme.

La marque baptise en effet cette version “Long Range”, en raison de son autonomie renforcée grâce à son unique moteur en propulsion (au contraire des autres variantes qui sont en transmission intégrale) et son pack batterie 123 kWh. C'est la même batterie que proposent les Cybertruck embarquant 2 ou 3 moteurs. Tandis que la version de base que Tesla prévoit toujours de lancer à une date ultérieure, devrait proposer une batterie de moindre capacité.

Tesla dévoile un Cybertruck “Long Range”

Le véhicule fait également d'autres impasses pour réduire les coûts. Dont des suspensions moins chères et plus basses, sans “extract mode” selon nos confrères de Electrek, et la suppression de l'écran pour les passagers arrière. Il pourrait être proposé autour de 70 000 $ d'après le blog. Tout cela avec pour principal argument une autonomie renforcée de 563 km. Les Cybertruck restent absents du marché européen.

Il y a toutefois du nouveau sur la disponibilité, puisque le constructeur annonce l'arrivée des Cybertruck en Arabie Saoudite. Plus globalement, Tesla a visiblement des difficultés à atteindre les objectifs de vente initiaux de ce modèle au design singulier. Au delà des frasques de son patron et des conséquences désastreuses pour l'image de la marque, le Cybertruck est critiqué depuis sa sortie pour sa piètre qualité de fabrication.

Pour ne rien arranger, son arrivée en Europe est compliquée. Le pickup, très lourd et volumineux est peu adapté aux normes routières de nombreux États-membres, dont la France où il serait frappé de plusieurs handicaps. Un conducteur voulant acheter le Cybertruck serait forcé d'accepter un tarif nettement plus salé qu'aux États-Unis. Il écoperait en effet d'un malus assez conséquent compris entre 10 000 et 13 000 euros en raison de son poids. Le Cybertruck n'aurait, par ailleurs, pas non plus droit au bonus écologique.

Toutefois le principal obstacle à sa commercialisation dans l'hexagone est directement lié au design du véhicule : son format, tout comme ses équipements de sécurité semblent compliquer (si ce n'est rendre impossible) son homologation en France.