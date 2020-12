Cyberpunk 2077 : des pirates profitent de l’impatience des fans pour les arnaquer

Kaspersky révèle que des pirates saisissent l’attente autour de Cyberpunk 2077 pour arnaquer les joueurs. Un réseau de sites propose en effet de télécharger illégalement ce qui est présenté comme le jeu-événement. Il s’agit pourtant d’un simple malware conçu pour imiter l’installation de Cyberpunk 2077, et collecter des données personnelles.

Gare aux téléchargements illégaux de Cyberpunk 2077 ! Kaspersky Labs explique avoir identifié « plusieurs milliers de tentatives d’infection » par des malware depuis l’année dernière. En plus d’être un jeu dont la sortie est particulièrement attendue, les multiples reports de Cyberpunk 2077 ont été un terreau propice à une certaine confusion qui stimule depuis plusieurs mois le volume de recherches autour du téléchargement illégal du jeu.

Kaspersky explique avoir identifié un nouveau réseau de sites assez inquiétant. Ces pirates tentent en effet de détourner une partie de ce volume de recherches en proposant Cyberpunk 2077 en téléchargement gratuit. Bien sûr les pirates surfent surtout sur des termes de recherche en anglais – ces nombreux sites apparaissent ainsi dans les résultats Google lorsque l’on cherche les termes « Cyberpunk 2077 free download » – même si entre temps le moteur de recherche semble avoir fait un peu de ménage…

Ne tombez pas dans le piège des téléchargements gratuits de Cyberpunk 2077

Selon l’éditeur d’antivirus, les sites en question sont pour l’essentiel identiques, exception faite de leur URL, et parfois de la langue. Ils ont une apparence tout à fait professionnelle, comme l’atteste la capture en Une de cet article. Les victimes qui téléchargent le jeu via ces sites en sont quitte pour lancer un faux programme d’installation. On peut voir une barre de progression comme si tout se déroulait normalement, alors que dans les faits rien ne se passe. Après un certain temps le programme exige une clé de licence et propose d’appuyer sur un bouton pour l’acquérir.

Or pour obtenir cette licence, l’utilisateur doit remplir une enquête, ce qui devrait normalement faire sonner toutes les alarmes. Mais cela n'empêchera pas certains de tomber dans le panneau. L’enquête collecte au passage des données personnelles comme votre numéro de téléphone et email (qui serviront vraisemblablement à diffuser d’autres malwares). Selon Kaspersky, le but de cette campagne est surtout la collecte de données personnelles en vue d’une campagne de malware ultérieure.

Une fois l’enquête terminée, la fameuse clé de licence apparaît. Lorsque l’utilisateur tente de l’entrer, le jeu donne l’impression de se charger avant de crasher avec un message d’erreur indiquant qu’il y a un fichier manquant. Puis l’utilisateur est redirigé vers une autre enquête… Outre cette attaque, il est conseillé de se méfier de vos emails, en particulier si vous recevez des messages autour de Cyberpunk 2077 le jour de sa sortie le 10 décembre 2020.

Source : Gizmodo