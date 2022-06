Crise des cryptomonnaies : les experts s’attendent au pire

Ce n’est pas un secret de polichinelle, le marché des devises virtuelles traverse actuellement une période de crise sans précédent. Ce désastre concerne aussi le marché boursier classique et les experts ne sont pas optimistes pour une reprise immédiate de la hausse.

La situation actuelle des devises virtuelles continue d’inquiéter et les experts ne rassurent pas. C’est du moins l’avis glissé par Russell Thomson, le PDG de la société de gestion d'actifs numériques LibertyRoad Capital lors d’une interview. À son avis, « Il n’y a aucun signe de creux pour le moment. Et nous devons mettre en place un plancher pour que ce marché se redresse ». En d’autres termes, le marché ne va pas s’améliorer tout de suite, les choses risquent même de s’empirer. À titre illustratif, le Bitcoin a pratiquement chuté de -70 % en 18 mois. Tout comme Ethereum qui connait une baisse de -76 % en seulement 4 mois.

Le consultant auprès du courtier d'actifs numériques GlobalBlock Marcus Sotiriou pense que l’inflation constatée en début de mois aux États-Unis en est l’une des principales raisons de cette crise de cryptomonnaies. Il faut souligner que le pays de l’oncle Sam vient de franchir une inflation de 8,6 %, un record sur les 4 dernières décennies. Le conflit en Ukraine est à l’origine d’une partie de cette flambée des prix. Une hausse qui n’épargne aucune zone dans le monde, puisque l’Europe connait actuellement une inflation de 8,1 %.

Le marché des cryptomonnaies va s'effondrer selon les experts

Pour ne rien arranger à la chute des Stablecoins, Celsius le géant du prêt crypto n’admet plus aucune transaction depuis le 13 juin. Marcus Sotiriou est alarmiste et prévient « Les marchés de la cryptographie s’effondrent en partie à cause du risque d’insolvabilité de l’une des plus grandes plates-formes de prêt Celsius, après qu’il a été largement supposé qu’ils ont été irresponsables avec les fonds des clients. ».

Alors la question que tous les investisseurs se posent actuellement est de savoir à quand la fin de la crise des cryptomonnaies ? Difficile de répondre, car les prises de position s’accordent sur le fait que ce ne sera pas maintenant, mais divergent sur la date exacte de la reprise.

Pour Thomson, il est nécessaire que le marché boursier atteigne les plus bas scores. Il s’attend donc à ce que le Bitcoin s’échange contre 17 000 $ avant que ne se produise un réel déclic. Marcus Sotiriou est moins évasif et table sur une reprise d’ici l’année 2023. Même son de cloche pour le patron de l'échange de crypto BuyUcoin Shivam Thakral pour qui l’avenir des cryptomonnaies dépendra de l’allègement des politiques monétaires strictes.

