John McAfee, le créateur d’antivirus accusé d’évasion fiscale, est mort en prison

John McAfee a été retrouvé mort dans une prison en Espagne. Quelques heures après l'autorisation de son extradition vers les Etats-Unis, le créateur de l'antivirus McAfee s'est pendu dans sa cellule. Accusé d'évasion fiscale, l'homme de 75 ans avait fait fortune grâce à son antivirus avant de devenir une personnalité controversée du secteur des cryptomonnaies.

John McAfee vient d'être retrouvé mort dans sa cellule du centre pénitentiaire Brians 2 près de Barcelone. D'après le ministère de la justice de Catalogne, le prisonnier s'est pendu quelques heures après l'annonce de son extradition vers les Etats-Unis.

La justice espagnole avait finalement autorisé l'extradition du millionnaire, accusé d'évasion fiscale par les autorités américaines. John McAfee était notamment accusé d'avoir caché des millions de dollars de revenus liés à la promotion de cryptomonnaies, la vente des droits d’un documentaire sur l'histoire de sa vie, des biens immobiliers, un yacht ou encore une voiture de luxe.

John McAfee, le créateur d'antivirus ruiné

Après s'être enrichi avec son célèbre antivirus McAfee, l’entrepreneur anglo-américain s'était reconverti en gourou des cryptomonnaies. Sur son compte Twitter, l'homme a longtemps fait la pluie et le beau temps du Bitcoin ou d'autres altcoins, bien avant Elon Musk. Fin 2017, lors de la hausse du cours du Bitcoin, McAfee avait notamment affirmé que la cryptomonnaie atteindra le million de dollars en 2020.

Il avait aussi affirmé générer 2 000 dollars par jour grâce aux devises numériques. Derrière les barreaux depuis octobre 2020, John McAfee avait récemment révélé la disparition de sa fortune en cryptomonnaies sur Twitter. “Les États-Unis pensent que j'ai caché de la crypto. J'aurais aimé le faire, mais il s'est dissous par les nombreuses mains de l'équipe McAfee (votre conviction n'est pas requise), et mes actifs restants sont tous saisis. Mes amis se sont évaporés par peur d'être associé avec moi” annonçait le controversé millionaire.

John McAfee avait souvent affirmé qu'il ne suiciderait jamais en prison. “Si on dit que je me suis suicidé, ce n'est pas le cas” déclarait McAfee. En 2019, il s'était même fait tatouer “Whackd” sur le bras droit en guise de mise en garde. Arrivé en prison l'an dernier, il annonçait : “sachez que si je me pends, à la Epstein, ce ne sera pas de ma faute”. Ces dernières semaines, le millionnaire avait cependant multiplié les prises de parole aux accents mélancoliques. “Je passe une mauvaise journée” admettait récemment John McAfee.