Covid-19 : Google va intégrer les certificats de vaccination dans Android

Google va prochainement intégrer les certifications de vaccination dans Android grâce à une mise d'une API. Ainsi, la firme de Mountain View offrira un moyen “simple et sécurisé” aux utilisateurs de stocker leur attestation de vaccination ou leur test PCR négatif sur leurs smartphones, sans passer forcément par une application.

Tandis qu'il sera possible dès ce jeudi 1er juillet de transformer son pass sanitaire français en certificat sanitaire européen sur TousAntiCovid, Google vient d'annoncer l'intégration prochaine de vos documents de santé liés au Covid-19 dans Android. En effet, l'entreprise américaine a mis à jour le système de passe intégré de son OS pour permettre aux utilisateurs de stocker une carte de vaccination numérique, baptisée carte Covid.

Cette fonctionnalité, disponible dans un premier temps aux États-Unis, offrira au corps médical, aux organisations gouvernementales et aux autorités locales la possibilité de numériser les attestations de vaccination, les tests PCR négatifs ou encore les certifications de rétablissement. Précisons que la France fait figure d'exception par rapport à de nombreux pays, puisque le gouvernement a choisi de faire confiance à l'application TousAntiCovid pour stocker vos documents de santé liés au Covid-19, dans le volet pass sanitaire. Ce n'est pas forcément le cas de tous les pays.

Google ne stockera aucune donnée médicale

En ce qui concerne les personnes vaccinées, cette carte Covid indiquera la date de l'injection et le nom du vaccin, l'identité de la structure qui vous a administré le précieux produit, et les détails de votre futur rendez-vous si vous en êtes à la première injection seulement. Même principe pour le test PCR, avec le type de test effectué, le résultat, la date et le nom de l'entité qui a réalisé le test.

La carte Covid pourra être enregistrée à partir de l'application ou du site Web de votre prestataire de santé, et les utilisateurs pourront ensuite y accéder depuis un raccourci présent sur l'écran d'accueil de leur smartphone Android. L'avantage premier est qu'il sera possible de l'ouvrir même si vous êtes hors-ligne ou dans des zones où la connexion Internet est mauvaise.

Concernant la sécurité des données, Google se veut rassurant : aucune donnée médicale ne sera stockée dans le cloud de l'entreprise, et elles ne seront en aucun cas utilisées à des fins publicitaires. En revanche, Google enregistrera le nombre de fois que vous l'utilisez et la date de chaque utilisation. Encore une fois, la France ayant fait le choix de TousAntiCovid, il y a peu de chances que le gouvernement donne son aval pour cette fonctionnalité, le but étant de motiver un maximum de personnes à adopter l'application. L'avenir nous le dira.

