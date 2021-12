Le cours du Bitcoin pourrait grimper jusqu’à 100 000 dollars en 2022

Le cours du Bitcoin devrait finalement atteindre les 100 000 dollars dans le courant de l'année prochaine. D'après les experts de Bloomberg, le contexte économique actuel teinté d'inflation va donner un coup de fouet supplémentaire à la mère des cryptomonnaies.

D'après un nouveau rapport de Bloomberg Intelligence, la division axée sur la recherche de Bloomberg, le Bitcoin (BTC) devrait atteindre de nouveaux sommets dans le courant de l'année prochaine. Mick McGlone, stratège principal chez Bloomberg, s'attend à ce que le cours de la devise numérique atteigne finalement les 100 000 dollars.

“Le pic des matières premières et la baisse du rendement des obligations à long terme du Trésor indiquent des risques de reprise des forces déflationnistes en 2022, avec des ramifications positives sur le Bitcoin et l'or”, explique Mick McGlone sur son compte Twitter. Le contexte économique actuel devrait en effet profiter à des actifs alternatifs, comme le Bitcoin et les cryptomonnaies, et les valeurs refuge traditionnelles, comme l'or et les métaux précieux.

Le Bitcoin est en route vers les 100 000 dollars

Le rapport de Bloomberg affirme que le Bitcoin pourrait profiter de l'éventuel crise des marchés financiers traditionnels et de l'inflation des monnaies fiduciaires, comme l'euro ou le dollar, pour s'imposer comme “une réserve de valeur numérique”. C'est également l'avis des analystes de la banque JP Morgan. D'après les experts, ce sont les craintes suscitées par l'inflation du roi dollar aux Etats-Unis qui dopent le cours du Bitcoin ces derniers mois.

“Le Bitcoin semble être sur la trajectoire des 100 000 dollars. Nous voyons le Bitcoin s’attaquer à 2022 avec un marché haussier de retour en force après une pause. Nous y voyons simplement une question de temps, notamment en raison du contexte économique de l'augmentation de la demande contre la diminution de l'offre”, expliquent les experts de Bloomberg. Limité à 21 millions d'unités, le Bitcoin devient une denrée de plus en plus rare tous les jours, en miroir de l'or.

Pour mémoire, de nombreux analystes et observateurs du marché s'attendaient déjà à ce que le Bitcoin passe le cap des 100 000 dollars en 2021. Après l'explosion du cours et un record au delà des 69 000 dollars, la mère des cryptomonnaies n'est pas parvenue à se hisser jusqu'au graal tant attendu. Récemment, le cours du Bitcoin a même fortement baissé, entraînant avec lui la plupart des altcoins du marché. La devise s'échange actuellement autour des 48 000 dollars.