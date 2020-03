Coronavirus : voici comment être sûr de courir dans un rayon d’un kilomètre autour de chez soi

Depuis lundi 24 mars 2020, le gouvernement a durci les règles concernant les sorties pour pratiquer une activité sportive. Il est désormais interdit de s’éloigner à plus d’un kilomètre de son domicile. Un site internet appelé CalcMaps permet de calculer le rayon nécessaire depuis votre adresse.

Depuis la soirée du lundi 24 mars 2020, le gouvernement a choisi de durcir les règles encadrant les sorties pour pratiquer une activité sportive. Désormais, toute personne qui sort pour prendre l’air, courir ou pratiquer toute autre activité sportive ne doit pas s’éloigner dans un rayon de plus d’un kilomètre de son domicile. En outre, la durée de la sortie ne doit pas excéder une heure et la personne doit noter sur son attestation de déplacement dérogatoire l’heure à laquelle elle a quitté son domicile.

Dernier point, cette sortie pour s’aérer n’est autorisée qu’une seule fois par jour et contrevenir à cette règle peut vous valoir une amende de 135 € et de 1500 € en cas de récidive (jusqu’à 3750 € en cas de majoration). Mais comment faire alors pour être certain de bien rester dans le périmètre autorisé par les autorités françaises ? Il suffit d’utiliser CalcMaps.

Ce site internet utilise Google Maps et met à disposition gratuitement plusieurs outils de calcul, qui peuvent s’avérer très utiles au quotidien comme dans la vie professionnelle. Quatre outils sont disponibles :

Calculer la superficie sur la carte

Calculer la distance sur la carte

Calculer l’altitude sur la carte

Mesurer le rayon sur la carte

Comment mesurer le rayon sur la carte

Vous l’aurez compris, c’est évidemment le dernier outil qui nous intéresse. Pour l’utiliser, il faut :

Entrer une adresse dans la barre de recherche

dans la barre de recherche Une fois la carte détaillée de Google Maps apparue, cliquez sur Dessinez un Cercle

Tâchez de mettre votre curseur sur votre domicile ou une structure à proximité et et déplacez le cercle jusqu’à atteindre un rayon de 1000 mètres

Sachez que vous pouvez zoomer à loisir, faire une capture d’écran et imprimer le tout pour être sûr de ne jamais dépasser la distance autorisée pendant vos sessions running. Le site CalcMaps est accessible depuis n’importe quel plateforme (PC, Mac, smartphones Android et iOS, etc.).