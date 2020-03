Covidom : l’application qui permet aux patients atteints du Covid-19 d’être télésuivi à domicile

L’Assistance publique et les hôpitaux de Paris déploient une application appelée Covidom. Elle sert à suivre à distance les personnes infectées, ou suspectées, de porter le virus COVID-19 qui ne nécessitent pas d’hospitalisation. Le déploiement de cette application devrait permettre de réduire le nombre de patients dans les hôpitaux et réserver les places disponibles aux cas les plus graves.

Lors de l’allocution télévisée du président Emmanuel Macron à propos de l’épidémie de coronavirus, nous avons pu apprendre quelle est la capacité d’accueil des services de réanimation des hôpitaux français. Ce sont 12 000 places environ où il sera possible de prendre en charge des malades en situation de détresse respiratoire. Et, plus globalement, les services hospitaliers prendront prioritairement en charge les cas les plus graves.

Ce qui veut dire que les autres pourront suivre un traitement chez eux. Afin de suivre l’évolution de la maladie chez ces malades, ou chez les personnes suspectées d’être porteuses du virus, une application mobile a été développée par l’AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) en partenariat avec la start-up lyonnaise Nouveal e-santé. Son nom : Covidom.

Gérer à distance les cas les moins graves

Le but de Covidom est de maintenir une relation directe entre les personnes infectées ou suspectées et les services sanitaires. Déployée dès le 9 mars dernier à en croire le communiqué de presse, cette application, compatible iOS et Android, sert à renseigner quotidiennement l’état de santé du patient. En fonction des réponses données, l’Assistance publique peut contacter le patient, adapter le suivi et même renvoyer vers le Samu le patient en cas de symptômes sévères.

Afin de traiter les réponses des personnes suivies, un centre de surveillance dédié a été mis en place le 12 mars 2020. Outre le fait de désengorger les files d’attente chez les médecins généralistes et les services d’urgence des hôpitaux, cette application a aussi pour but d’étudier les moyens mis en œuvre pour l’accompagnement des patients en zone urbaine et de réaliser des adaptations en cas de nécessité.