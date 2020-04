Besoin de désinfecter votre smartphone contre le coronavirus et d’autres germes en perdant le moins de temps possible et sans abîmer son revêtement anti-traces de doigts ? Des boîtes qui désinfectent le smartphone en le chargeant existent !

Les smartphones sont de véritables nids à microbes. Et pour cause, on les touche à longueur de temps, et les utilisateurs ont souvent tendance à négliger leur nettoyage – que ce soit par simple oubli de le faire ou de peur d’abîmer le revêtement anti-oléagineux ce qui provoque immanquablement l’apparition de traces permanentes.

En fait il existe peu de méthodes réellement sûres pour nettoyer votre appareil sans l’abîmer. La meilleure d’entre-elles n’utilise aucun produit – mais de la lumière UV. Ces rayons très énergétiques sont capables d’éliminer 99.99% des germes sur n’importe quelle surface en à peine 5 à 10 minutes et sans la moindre action mécanique.

Les rayons UV éliminent 99.99 % des germes sur votre smartphone

Ces boîtes ne sont pas, en soit, une nouveauté. La startup PhoneSoap propose par exemple ce type d’appareils depuis plusieurs années. Depuis, de nombreux concurrents se sont mis sur le créneau. Les modèles les plus récents proposent au passage de recharger votre smartphone pendant le « bronzage », avec ou sans fil. Parmi les solutions disponibles sur Amazon, on peut citer, entre autres :

AGKupel Phone Sterilizer Box : 39.87 €

Semdowtek UV : 39.69 €

Désinfectant UV Layopo : 29.31 €

Lexon OBLIO Station de recharge sans Fil + désinfectant UV : 79.90 €

Outre les smartphones, ces boîtiers sont en général assez grands pour désinfecter d’autres objets comme les lunettes ou vos clés. Un accessoire qui vous l’aurez compris n’est pas un luxe en ces temps de pandémie.

Néanmoins, si vous prenez la décision d’acheter une de ces boîtes, attention. Compte-tenu de l’épidémie de coronavirus, certains fournisseurs font un peu monter les prix.

Nous vous conseillons de comparer autant que possible les prix de ces appareils, et au besoin d’utiliser une extension comme Keepa pour comparer l’évolution des prix depuis le début de la crise sur Amazon.