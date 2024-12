Microsoft lance Copilot Vision, une fonction qui veut vous aider à naviguer

Microsoft fait un nouveau pas dans l’intelligence artificielle avec une fonctionnalité inédite. Copilot Vision a pour fonction d’assister les utilisateurs en analysant les contenus affichés à l’écran lorsqu’ils naviguent sur internet.

Microsoft poursuit son développement dans le domaine de l’intelligence artificielle avec Copilot, son assistant intelligent intégré à ses produits. Après le lancement de Windows Recall, qui permet de retrouver des informations grâce à une mémoire numérique avancée, l’entreprise introduit une nouvelle fonctionnalité. Copilot Vision, intégrée au navigateur Edge, veut offrir une manière plus intuitive et proactive de naviguer sur le Web. L’objectif est clair : proposer des outils pratiques pour simplifier les tâches quotidiennes et rendre la technologie accessible à tous.

Copilot Vision est une innovation qui analyse en temps réel ce qui s’affiche sur l’écran des utilisateurs. Grâce à cette technologie, il est possible de poser des questions sur une page web ou d’obtenir des informations contextuelles directement depuis le navigateur. Cet outil s’annonce comme une alternative directe à des fonctionnalités comme “Entourer pour chercher” de Google, mais avec une dimension plus interactive et personnalisée. Il vise à offrir une assistance constante sans avoir à changer de fenêtre ou effectuer des recherches manuelles.

Microsoft déploie Copilot Vision sur Edge avec Windows 11

Copilot Vision est disponible uniquement sur Windows 11 pour les abonnés Copilot Pro exclusivement aux États-Unis. En pratique, cet outil se limite pour le moment au navigateur Microsoft Edge et à un nombre restreint de sites web. Pour utiliser cette fonctionnalité, l’utilisateur doit l’activer manuellement, car elle reste optionnelle. Une fois activée, elle analyse le contenu affiché, permettant de poser des questions précises sur une page et d’obtenir des réponses instantanées, le tout sans quitter l’onglet en cours. Les utilisateurs peuvent ainsi gagner du temps et se concentrer sur leurs tâches sans interruptions inutiles.

Microsoft insiste sur la confidentialité avec Copilot Vision. Contrairement à certaines craintes associées à l’IA, la fonctionnalité ne stocke aucune donnée utilisateur, ne collecte aucune information pour entraîner ses modèles et supprime toutes les données une fois la session terminée. À l’instar de Windows Recall, Copilot Vision met en avant des garanties fortes en matière de sécurité. Par ailleurs, l’outil ne fonctionne pas sur les sites protégés par des paywalls et ne peut pas effectuer d’actions autonomes, se limitant à un rôle d’assistance. Cette approche vise à rassurer les utilisateurs tout en mettant en avant les bénéfices de ce programme dans une utilisation encadrée et respectueuse de la vie privée.