Confinement : Pas d’imprimante ? Inutile de recopier en entier la nouvelle attestation

Pour tout déplacement durant la période de confinement, une attestation de sortie est obligatoire, ça vous le savez certainement déjà. Mais depuis peu, le document a changé : le gouvernement y a ajouté des motifs de sortie. Faut-il alors recopier à chaque fois l’intégralité du document ? On fait le point.

Comme nous l’évoquions plus tôt dans la journée, la nouvelle attestation permettant de sortir de chez soi est disponible sur le site officiel du gouvernement. Il est impératif de se munir systématiquement du document en question et d’en éditer un nouvel exemplaire à chaque fois que vous sortez de chez vous. Aux sept motifs de déplacement, s’ajoute désormais la présence d’un horaire de sortie, horaire de sortie qu’il est impératif de mentionner sur le précieux document.

Attestation de sortie : le motif de votre déplacement est obligatoire, mais pas les autres

Celles et ceux qui possèdent une imprimante à la maison n’ont pas qu’à cocher la bonne case, indiquer leurs coordonnées, préciser l’heure de sortie et signer le tout. En moins d’une minute, c’est fait. Mais que faire quand on ne possède pas d’imprimante chez soi ? Certes, le gouvernement autorise une copie manuscrite sur papier libre du document. Mais faut-il pour autant recopier tout le document, ce qui peut s’avérer long et contraignant à la longue ?

La réponse est : non, vous n’avez nullement besoin de recopier l’intégralité de l’attestation de déplacement dérogatoire. Les seuls éléments qui doivent être stipulés sur le papier libre sont les suivants :

Vos nom et prénom

Votre date et votre lieu de naissance

Votre adresse actuelle

La mention suivante : « certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire »

Le motif du déplacement

Le lieu où le document a été rempli

La date, ainsi que l’heure de début de sortie

Votre signature

En somme, il n’est pas nécessaire de recopier toutes les justifications de sortie. Seule celle qui vous concerne doit être mentionnée sur l’attestation.

Rappelons enfin que, si vous ne présentez pas le document en question en gars d’interpellation par les forces de l’ordre, vous encourez une amende de 135 euros. En cas de récidive sous quinzaine, celle-ci peut atteindre les 1 500 euros et 3 700 euros dans les trente jours au terme de quatre infractions. La non-présentation du document est d’ailleurs considérée comme un délit et passible et de 6 mois d'emprisonnement maximum.