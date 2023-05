Commerce en ligne : vraies ou fausses promotions, voici comment les différencier

Depuis le 28 mai 2022, tout site de commerce en ligne en France doit respecter un nouvel article du code de la consommation. Concrètement, le marchand est en mesure d'afficher le prix antérieur à la réduction et le nouveau tarif réduit. Mais un an après l'entrée en vigueur du nouvel article du code de la consommation, Amazon, Cdiscount ou bien encore Darty affichent de vraies ou de fausses promotions ?

“L'iPhone 14 Pro est à prix sacrifié sur ce site, vous n'allez pas en croire vos yeux !”, “Amazon casse le prix du Galaxy S23 Ultra (-65%), la concurrence est folle de rage !”,… vous avez probablement vu ce genre de titres de médias passés sur votre flux d'informations préféré ou sur Google Discover.

Il y a un an, presque jour pour jour, une nouvelle règle a dû être appliquée par les sites de commerce en ligne en France. En effet, l'article L. 112-1-1 du code de la consommation stipule que ‘toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix‘.

Vérifier les vraies et les fausses promotions en ligne, c'est possible !

Un an plus tard, certains sites e-commerce jouent plus ou moins le jeu. Sur une fiche produit chez Darty, on peut notamment lire la mention “le prix barré, appelé « Prix conseillé » est le dernier prix conseillé par le fournisseur ou fabricant. La réduction affichée en pourcentage est calculée sur le prix de référence ou le prix conseillé minoré des montants d’eco-participation et de redevance pour copie privée“.

Chez Cdiscount, les clients du site e-commerce peuvent souvent voir un prix de comparaison. Il s'agit en réalité d'un prix de référence renseigné par le vendeur de la Marketplace Cdiscount, mais Cdiscount n’intervient pas dans la détermination de ce prix de référence.

Enfin, Amazon affiche désormais un prix récent le plus bas. Pour vérifier ce prix, il existe l'outil en ligne Keepa, aussi connu sous le nom d'Amazon Price Tracker. Ce tracker de prix se présente sous la forme de graphique et donne la possibilité aux internautes de consulter l'évolution du prix du produit en appliquant différentes échelles. Grâce à ce genre d'outil, il est possible de ne plus se faire avoir et de faire des économies.

Source : Franceinfo