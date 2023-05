Une fausse image générée par une IA fait chuter le cours de la bourse américaine

Une fausse image montrant une explosion près du Pentagone a circulé sur les réseaux sociaux lundi, provoquant une baisse momentanée du marché, les investisseurs réagissant à cette information trompeuse.

Les marchés financiers aux États-Unis ont été secoués par une fausse information générée par une intelligence artificielle. L'image montrant un gros nuage de fumée noire près du bâtiment emblématique du Pentagone, qui abrite le quartier général du département de la Défense, est rapidement devenue virale avant d'être démentie par les autorités.

L'image a d'abord été partagée sur Twitter par un utilisateur nommé OSINTdefender, qui se décrit comme un “Open Source Intelligence Monitor”. Peu après sa publication, le tweet a attiré l'attention d'autres utilisateurs vérifiés de Twitter, notamment un compte désormais suspendu qui usurpait l'identité de Bloomberg News et qui s'appelait @BloombergFeed, ainsi que le compte des médias d'État russes RT, qui compte plus de 3 millions d'abonnés.

Les marchés financiers perturbés par une fausse image

Une fois l’image devenue virale, le S&P 500, l'un des principaux indices boursiers qui mesure les performances de 500 grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, a enregistré une baisse momentanée de 0,26 % au fur et à mesure que l'incertitude se répandait. Toutefois, le marché s'est rapidement redressé lorsqu'il est devenu évident que l'image était fabriquée et manquait de crédibilité.

Des experts ont notamment mis en évidence plusieurs divergences entre l'image et la structure réelle du Pentagone, suggérant l'implication possible de techniques d'intelligence artificielle générative (IA). Les autorités n'ont pas tardé à réagir et à assurer le public qu'il n'y avait pas eu d'explosion ou d'incident à proximité du Pentagone. Le service des pompiers d'Arlington, en Virginie, a aussi affirmé qu'il n'y avait pas de danger immédiat pour le public.

Heureusement, cela a permis aux investisseurs de retrouver leur calme. Le marché s’est donc progressivement remis de la baisse temporaire causée par la diffusion de l'image truquée. Cet incident rappelle brutalement les défis posés par la désinformation à l'ère des réseaux sociaux et la nécessité de faire preuve d'esprit critique face à des contenus sensationnalistes. Il est plus que jamais important de vérifier les informations avant de les partager. Certaines IA ont d’ailleurs déjà pris des mesures, Midjourney ayant par exemple fermé l’accès gratuit à cause de la multiplication des deepfakes.