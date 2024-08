Comment regarder la conférence d’annonce du Pixel 9 et à quoi s’attendre ?

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel Buds Pro 2, Pixel Watch 3, Android 15 et IA, le programme de la conférence Made by Google '24 s'annonce chargé, voici comment vous pouvez suivre toutes les annonces en direct vidéo.

Avec deux mois d'avance sur le calendrier auquel on était habitué, Google va présenter ses nouveaux produits lors d'une grande conférence d'annonce. Les smartphones de la série Pixel 9 en seront les grandes stars et nous verrons également des écouteurs sans fil et une montre connectée.

Cette nouvelle génération de mobiles amorce un tournant dans la stratégie de Google. D'abord, les Pixel 9 arborent un design redessiné, après des années pendant lesquelles nous avons assistés à des évolutions timides de conception. Ensuite, nous aurons pour la première fois trois modèles : un Pixel 9, un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL. Ce dernier est en fait le successeur du Pixel 8 Pro, tandis que le Pixel 9 Pro apporte une nouvelle proposition : une fiche technique haut de gamme dans un format compact.

Comment suivre la présentation des Pixel 9

L'année dernière, Google lançait le Pixel Fold, son premier smartphone pliant. Ce modèle n'était pas disponible en France. Le nouvel appareil à écran pliable de la marque sera quant à lui bien commercialisé chez nous. Pour l'occasion, il rejoint la gamme principale Pixel puisqu'il est baptisé Pixel 9 Pro Fold, quand son prédécesseur n'était pas associé à la série Pixel 8.

Côté accessoires, Google va annoncer les Pixel Buds Pro 2, écouteurs sans fil avec réduction de bruit active. Une montre connectée Pixel Watch 3 est aussi attendue, déclinée en 41 et 45 mm, ainsi qu'en versions Wi-Fi et LTE. Pour tous ces nouveaux produits, la firme de Mountain View devrait mettre son intelligence artificielle Gemini en avant, avec de nouvelles fonctions basées sur le machine learning et les modèles de langage. Android 15, dont la sortie est attendue dans quelques semaines, devrait aussi être mis à l'honneur.

La conférence de présentation Made by Google '24 a lieu ce mardi 13 août 2024. Elle débute à 19 heures (heure de Paris) et vous pouvez la visionner via le live YouTube intégré ci-dessous.