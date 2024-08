Les capteurs photo du Pixel 9 Pro Fold se dévoilent avant l’heure et ils vont en décevoir certains

Une semaine avant sa présentation officielle, les caractéristiques des capteurs photos du Pixel 9 Pro Fold de Google se dévoilent au détour d'un document de certification. C'est mieux que le modèle précédent, mais peut-être pas autant qu'on l'aurait espéré.



Tic tac, tic tac… La date fatidique du 13 août approche et nul doute qu'elle a été entourée en rouge par les fans de produits Google. C'est en effet ce jour-là que la firme présentera les Pixel 9. En plus des successeurs des Pixel 8, nous aurons droit au deuxième modèle pliable de la marque, le Pixel 9 Pro Fold.

Après un Pixel Fold auquel nous n'avons pas eu droit en France, celui-ci est très attendu, même s'il devrait arriver en boutique plus tard que les autres. Quelques jours avant sa sortie, un document relatif à la certification de ses capteurs photo nous donne leurs caractéristiques détaillées. Voyons de quoi il retourne.

Voici les caractéristiques des capteurs photo du Pixel 9 Pro Fold de Google

Selon les informations repérées par 91mobiles, voici à quoi s'attendre concernant les capteurs photos du Pixel 9 Pro Fold :

À l'arrière du smartphone pliable de Google, on trouvera : Un capteur principal de 12 MP, atteignant 48 MP grâce à la technologie du pixel binning . Pour rappel, elle permet de capturer plus de détails en plein jour, et d'améliorer les clichés en condition de faible luminosité. Le capteur aura une ouverture f/1.7 , avec stabilisation optique et électronique. La focale sera de 25,5 mm . En terme de définition, vos photos atteindront au maximum 4 000 x 3 000 pixels . Enfin, la plage ISO s'étend de 43 à 17066. Un capteur ultra grand-angle de 10,5 MP . Un téléobjectif de 10,8 MP .

Les selfies seront assurées par un capteur de 10 MP avec stabilisation électronique. L'ouverture affiche f/2.2 et la focale 22,3 mm. Les clichés auront une définition maximale de 3 840 x 2 600 pixels.

Impossible de nier les améliorations par rapport au modèle précédent, notamment en matière d'ouverture, mais on aurait espéré quelque chose d'un peu plus significatif. Google est cependant connu pour offrir un traitement logiciel des photos aux petits oignons, et nous ne doutons pas que celui du Pixel 9 Pro Fold sera dans la même veine. Le pliable devrait être vendu en France au prix de 1 899 € pour la version avec 256 Go de stockage, et 2 029 € si vous choisissez la version 512 Go.

Source : 91mobiles