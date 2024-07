Comment le Pixel 9 se compare-t-il à l’iPhone 14 Pro et au Galaxy S24 Ultra ? La réponse dans cette vidéo

Les premières vidéos du Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL révèlent des détails fascinants et des comparaisons inédites avec l'iPhone 14 Pro et le Galaxy S24 Ultra. Ces images offrent un aperçu avant l'événement “Made by Google” en août, où de nombreuses nouveautés sont attendues.

Google prépare le lancement de ses nouveaux smartphones Pixel 9, attendus pour août. Ce modèle qui succède au Pixel 8 et promet des améliorations en termes de design et de performances. Récemment, des vidéos de prise en main ont été publiées. Elles offrent un premier aperçu des Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL. Ces dernières nous permettent de comparer les nouveaux modèles avec des smartphones populaires comme l'iPhone 14 Pro et le Galaxy S24 Ultra.

Ces vidéos, publiées sur TikTok par le compte “pixo_unpacking”, montrent des maquettes non fonctionnelles des Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL. Bien que ces modèles ne soient pas opérationnels, ils permettent de se faire une idée précise des dimensions, du poids et de l'ergonomie des futurs appareils. Cette approche donne un aperçu intéressant de ce que pourrait être la nouvelle gamme de Google, bien avant l'annonce officielle. Ces mockup révèlent notamment un design raffiné avec une nouvelle barre de caméra à l'arrière.

Ces vidéos comparent les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL aux smartphones populaires

Les vidéos comparent le Pixel 9 Pro XL avec des smartphones populaires comme l'iPhone 14 Pro et le Galaxy S24 Ultra. Le Pro XL se révèle plus petit que le S24 Ultra, ce qui pourrait séduire ceux qui préfèrent des appareils moins encombrants. En comparaison avec le Pixel 8, le Pixel 9 conserve un design similaire mais avec quelques améliorations, comme une nouvelle barre de caméra à l'arrière, plus plate et moins sujette aux traces de doigts.

L'événement de Google, prévu le 13 août, promet d'être riche en annonces. Outre les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL, des rumeurs évoquent également un modèle pliable, le Pixel 9 Pro Fold, ainsi que la présentation de la Pixel Watch 3. Les fuites indiquent que les nouveaux Pixels seront disponibles en plusieurs couleurs, comme l'Obsidian, le Porcelain, le Cosmo et le Mojito, avec un prix de départ autour de 699 €. Cette diversité de choix devrait séduire un large public en quête de nouveautés.