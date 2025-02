Comment bloquer les spams et assainir votre boîte mail ?

Les services de messagerie les plus populaires disposent d’un filtre anti-spam, mais cela n’empêche pas totalement les messages indésirables d’arriver dans votre boîte mail. Avec quelques précautions, vous pouvez les bloquer efficacement.

Les spams sont aussi vieux qu’internet et n’ont pas disparu malgré les grandes avancées qui tendent à en réduire la fréquence. Ces mails indésirables ont la plupart du temps un but commercial ou malveillant : phishing, pièces jointes vérolées, escroquerie, campagnes marketing agressives, etc.

Si vous en avez marre de recevoir des emails non sollicités, qui n’ont aucune importance ou qui tendent à vous piéger, voici quelques conseils pour vous en protéger.

Évitez de rendre vos adresses email publiques

C’est une erreur que la plupart des internautes débutants ou peu informés commentent. Vous ne devez pas laisser votre adresse email apparaitre dans des messages publics : forums, réseaux sociaux, articles de blog, etc.

Quasiment tous les gros spammeurs utilisent des robots d’exploration qui parcourent le web à la recherche d’adresse email. Le risque de recevoir des spams est donc très élevé si votre adresse est visible quelque part sur Internet.

Vérifiez la crédibilité des sites sur lesquels vous vous inscrivez

De nombreux sites nécessitent un espace utilisateur et vous demanderont votre adresse email pendant l’inscription. Tous les sites n’étant pas crédibles, votre adresse pourrait se retrouver entre les mains de personnes malveillantes.

Pour ne pas recevoir des spams, ne fournissez votre véritable adresse que si vous connaissez bien le site sur lequel vous vous inscrivez ou si ce dernier est plus ou moins connu.

Ne répondez jamais aux spams

La tentation de répondre à un message non sollicité est parfois grande, surtout si vous avez envie de vous vous plaindre ou rappeler l’auteur à l’ordre. La plupart du temps, une telle décision est contre-productive.

Pour avoir répondu à un spam, l’adresse email expéditrice pourrait avoir plus de chances d’échapper au filtre anti-spam les prochaines fois. De plus, répondre aux mails indésirables est une manière d’encourager leurs auteurs.

Limitez les inscriptions aux newsletters

Bien souvent, les inscriptions aux newsletters se font par erreur. Les formulaires en ligne ont la plupart du temps une option cochée par défaut et qui permet d’obtenir votre consentement. Soyez vigilants et décochez toujours cette case si vous ne souhaitez pas être ajouté à des listes de diffusion.

Ne vous inscrivez à une newsletter que si vous en avez réellement besoin ou si vous trouvez réellement la source utile. Même si la plupart des services de messagerie comme Gmail et Outlook mettent les mails publicitaires dans une catégorie non prioritaire, ils peuvent très vite devenir envahissants.

Retirez votre email des listes de diffusion

Si votre adresse se trouve sur une liste de diffusion et que vous souhaitez en sortir pour éviter les spams, le plus simple est de vous désabonner. Les expéditeurs qui sont plus ou moins sérieux proposent un lien option de désabonnement à la fin de leurs mails (mais gare aux liens pièges).

Bloquez les adresses indésirables

Si vous n’arrivez pas à vous désabonner d’une liste de diffusion ou si vous souhaitez simplement empêcher une adresse de vous spammer, il vous suffit de bloquer l'adresse expéditrice. Gmail, Outlook et les autres services populaires permettent de bloquer facilement des adresses mail. Ce faisant, les messages envoyés par l'expéditeur n’arriveront jamais dans votre boîte de réception.

Créez des adresses email secondaires

Ayez si possible une ou plusieurs adresses de secours que vous utiliserez au besoin pour les inscriptions, les achats en ligne ou pour toute création de comptes sans grande importance. Vous évitez ainsi d’exposer votre adresse principale ou professionnelle.

Utilisez des adresses email temporaires

De nombreux services en ligne vous permettent d’utiliser une adresse email temporaire, également appelée adresse e-mail jetable. Cette solution est très utile pour des besoins ponctuels, comme tester un service en ligne, recevoir un code ou un lien de validation par mail. Cela réduit considérablement les risques de spam dans votre boîte principale.

Créez des alias d’email

Alternativement aux adresses secondaires et aux emails jetables, les alias d’email offrent beaucoup plus de flexibilité. Un alias d’email est une adresse fictive que vous pouvez utiliser pour masquer votre adresse réelle. L’alias reçoit les mails, puis les transfère à votre adresse véritable.

L’avantage ici est que vous évitez de fournir l’adresse principale sur les sites web. Au cas où votre boîte commencerait à être inondée de spams, il vous suffit de désactiver ou de supprimer l’alias et le tour est joué. Et vous pourrez en créer un autre.

DÉCOUVRIR LES FONCTIONNALITÉS DE SURFSHARK

Le VPN Surfshark propose une cette fonctionnalité. Baptisé Surfshark Alternative ID, ce service d’alias est intégré sans surcoût et vous offre un contrôle total sur la création et la gestion de vos emails alternatifs. Surfshark VPN est accessible pour environ 2 € par mois.